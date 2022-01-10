Як відбувається ритуал занурення в холодну воду: особливості японської релігії Синто

Як відбувається ритуал занурення в холодну воду: особливості японської релігії Синто

У допандемічні часи охочих зануритися було близько сотні.

У крижаній воді в самому спідньому: послідовники японської релігії Синто провели щорічний ритуал занурення в холодну воду.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Ритуал проводять 67 рік поспіль. На відміну від нашого Водохреща там замість річки обирають надувний басейн із брилами льоду. Температура в ньому близько 7 градусів Цельсія. У допандемічні часи охочих зануритися було близько сотні. Нині через коронавірус їхню кількість скоротили до 20.

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За правилами, чоловікам можна бути вбраними лише в самому спідньому, а жінкам у невеликих халатах. І всі обов'язково в масках. Провести в басейні потрібно лише хвилину.

Японці вірять, що цей ритуал очищує їхні душі, дарує процвітання. А ще - виконує найзаповітніші бажання.

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