Як відкрити власний бізнес за 20 хвилин: у "Дії" з'явилась важлива функція

Тепер за одну заяву на порталі "Дія" можна отримати пакет документів, необхідних для старту власної справи. І всього за 20 хвилин. Раніше ця ж процедура займала півтора місяця.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Підприємниця розповіла про "Дію"

Марічка Солонець після алергії вирішила стати миловаром. У податковій відкрила ФОП. Решту робила онлайн – через "Дію". Там і дізналася про можливість виграти грант на власну справу. За перші гроші, а це 150 тисяч гривень, закупила кухонну техніку.

"Тому, що своїми силами, будемо відверті, це дуже дорого. Там всі машинки для виробництва. Та й сировина, вона дуже дорога", - каже підприємиця.

А далі – вирушила за знаннями.

"Дія.Бізнес - було перше, куди я поїхала навчитися фінансових таблиць. Це все вести, бо я вже відчула, що мені треба було все це структурувати", - каже Марічка Солонець.

Марічка Солонець.

Там знайшла однодумців. Серед них – Валентина. Вона теж свого часу отримала грант від держави. Розвинула виробничі потужності. І сьогодні на форумі для підприємців презентує свою продукцію.

Що кажуть у Міністерстві цифрової трансформації

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсує нові послуги на порталі "Дія". Плюс 5 нових опцій до вже існуючих 10 з’явилося у сервісі "є-Підприємець". Відтак, в одній заяві власники бізнесу зможуть оформити єдиний рахунок для податкових платежів; рахунок у банку; повідомлення про прийняття працівників на роботу; та реєстрацію касових апаратів.

Комплексний сервіс "є-Підприємець" запустили на порталі "Дія" пів року тому. Ним уже скористалися майже дві тисячі українців. Аби відчути різницю – раніше, наприклад, щоби відкрити кав’ярню, потрібно було зареєструватися підприємцем. На це в середньому витрачали день. Оформити пожежну декларацію – ще 5. Сюди ж – відкриття банківського рахунку – доба. Розмістити вакансію – ще плюс день. Внести дані у податкову та зареєструвати касовий апарат – у сумі ще 6 днів. Тобто, в середньому – 14 діб. Зараз же на все - потрібно від 3 хвилин.

Є-підприємець





"Якщо серед вас є підприємці, яких щось бісить або ви вже отримали послуги на "є-Підприємці", ви можете використовувати кьюар-код, щоб дати нам зворотній зв’язок. І на його основі ми будемо покращувати наші сервіси", - каже Михайло Федоров.

Які плани на майбутнє

Серед планів на майбутнє - "Дія. Підпис". "Дія.Підпис" для юридичних осіб. Всі вже звикли до використання електронного підпису в мобільному застосунку Дія. Це дуже зручно – підписати документи, верифікувати себе. І ми плануємо розширити цей сервіс для бізнесу для того, щоб бізнес теж міг отримувати послуги в мобільному застосунку так само легко і швидко", - каже заступниця директора розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Коваль.

Початок повномасштабної війни завдав удару по українських підприємцях. За оцінками експертів втрати малого та середнього бізнесу уже склали понад 80 мільярдів доларів США. Та якщо у 2022-му компанії працювали в "режимі виживання", то зараз - пристосувалися до нових умов і складають повноцінні кількарічні плани розвитку.

Нині в Україні працюють понад два мільйони ФОПів. Причому велика частина з них зареєструвалася вже під час повномасштабної війни.

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