Як виглядати молодше свого віку: найсильніша жінка світу розкрила секрет

Анна Куркуріна — українська спортсменка та тренерка з Миколаєва, абсолютна чемпіонка світу з пауерліфтингу, володарка понад 15 рекордів та найсильніша жінка світу. У 58 років вона виглядає молодше свого віку.

В інтерв’ю журналістці TSN.ua Вікторії Гнатюк вона розкрила свій секрет молодості.

За словами Куркуріної, її омолоджує спорт. Тому вона радить займатися ним усім дівчатам.

“Я травмована, тому що займаюся професійним спортом. Але для того, щоб бути коханою, здоровою та красивою досить тричі на тиждень по годині. Ну невже кожна для себе кохана не знайде годину? Немає грошей – хр*н з вами, зайдіть, в ютубі у мене тисяча тренувань. Одна сьогодні приходить, 67 їй. Дитина із ДЦП у мене тренується, а вона бабуся. Аня, у мене там болить, там. Я говорю, дивись сюди – Куркуріна, тренування на дивані. Так уперед”, – каже спортсменка.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КАДРИ, ВІД ЯКИХ ХОЛОНЕ КРОВ! НАЙСИЛЬНІША ЖІНКА СВІТУ РЯТУЄ ТВАРИН ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ! | КУРКУРІНА

Читайте також: