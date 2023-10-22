Сім'я замість "совкових" умов: як виховують дітей у прийомних родинах та коли в Україні відмовляться від інтернатів

В Україні майже кожна десята дитина, яка залишається без батьків, потрапляє до інтернату. Такі заклади в усьому світі визнали негуманними та шкідливими. Україні бракує прийомних родин, це визнають урядовці і нині перезапускають реформу інтернатів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Березівської.

Дітям не сподобалось в інтернаті

Дарія, Катя, Марія та Олександр Івасенки - це сестри та брат. Вони ще маленькими залишились одні вдома на три дні. Їх мати та батько пішли і не повернулись. Голодних і недоглянутих їх вилучили соцслужби. Найменші Каті тоді було 5 років. Найстаршому Сашкові - 14. Він уже підпрацьовував, щоб купити їжу для сестер, коли батьки пиячили.

Тоді життя дітей почалось у дитячому притулку. Там було тепло, чиста постіль і гаряча їжа. Але з братом сестри не бачились. Жили в окремих будівлях та сумували один за одним. Вони зізнаються, що їм не подобався закритий режим та брак особистого простору.

"Там усюди білий паркан. І вихователі ходять, як наглядачі у в'язниці. Дивляться, щоб ти не втік", - кажуть діти.

Інтернат в Україні

Більшість дітей в інтернатах України - це такі ж, як Івасенко - родинні групи, де 3 і більше братів та сестер з однієї сім'ї. Їх не можна розлучати і їх рідко всиновлюють.

Дарія, Сашко, Катя та Марія уже 6 рік ростуть у сімейному дитячому будинку Юлії Коленди на Волині.

Діти в родині Юлії Коленди

Останні кілька років мати виховує дітей одна, батько пішов з родини. У дітей є просторий будинок, який їм звела місцева влада. У кожного своя кімната і найважливіше - любов.

"Тут буквально за пару років відчули себе людьми, нас тут люблять. Ми відчули, що таке сім'я", - каже Сашко.

Діти радіють, що мають власні кімнати, чого в інтернаті не було. 13-річна Дарія тут навчилась взяти іграшки та продає їх в соцмережах.

До війни в інтернатах перебувало 90 тисяч дітей

За офіційними даними Мінсоцполітики, до повномасштабного вторгнення в інтернатах перебувало до 90 тисяч дітей. І це - найбільший показник виховання дітей в закладах у Європі.

"50 тисяч дітей перебували перед вторгненням в інтернатах на цілодобовому перебуванні. Це - було де-факто приховане сирітство", - каже керівник "СОС дитячі містечка" Сергій Лукашов.

Реформа інтернатів почалась в Україні ще 2017 року. Вона передбачала повне закриття будинків дитини для найменших. І скорочення інтернатної мережі виховання дітей. Натомість - максимальне сприяння збереження біологічної сім'ї та створення альтернативних сімейних форм опіки для сиріт. Але чиновники для вирішення дитячих та сімейних проблем все ж таки віддавали перевагу інтернатам, адже ж це простіше і саме це стало перешкодою змін.

Дитячий будинок

"Реформа кілька разів починалась, але не була завершена. І в нас досі є інтернати, будинки дитини. Насправді це - залишок радянської системи виховання і більшість країн від таких форм відмовились", - каже Олена Зеленська.

Президент Володимир Зеленський теж каже, що в Україні не повинно бути інтернатів.

В Україні планують відмовитись від інтернатів

Відмова від інтернатів у повномасштабну війну стала ще актуальнішою. Це умова вступу України до ЄС. А ще європейські організації, які виділяють кошти на відбудову, вже попередили - допомагати відновлювати інтернати не будуть.

За підтримки Єврокомісії вже створено Координаційний центр з розвитку сімейних форм виховання дітей і вже триває обговорення кращих рішень для реформи. Однак нових прийомних родин наразі все одно не вистачає. Адже без батьків щороку залишаються щонайменше 8 тисяч дітей. І кожну десяту таку дитину відправляють в інтернати, бо не знайшли їм сім'ї .

Статистика сиріт в Україні

Нагадаємо, на Буковині розгорівся скандал навколо Магальського інтернату.

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