Як викривали найвпливовішого агента Росії в Україні Кулініча: у ДБР та СБУ розкрили деталі

Стали відомі нові подробиці про розслідування гучної справи щодо колишнього керівника управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Нагадаємо, за даними ДБР та СБУ останній був одним з найвпливовіших агентів Росії в Україні.

За словами правоохоронців, слідство має в своєму розпорядженні інформацію, що Кулініч напередодні широкомасштабного вторгнення Росії в Україну блокував передачу відомостей аеророзвідки про те, що російська техніка та окупанти були напоготові для наступу.

"Завершено досудове розслідування, в провадженні якого фігурує колишній начальник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч, - повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян. - Успішна реалізація цієї спецоперації та затримання цього агента РФ (в липні 2022 року - Ред.) стало можливим в результаті принципової позиції керівництва держави. Після ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справу буде передано до суду. Слідство встановило, що посадовець заздалегідь знав про плани РФ напасти з тимчасово окупованого Криму на Україну, але умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до центрального апарату СБУ. У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництву СБУ та суспільство про реальну обстановку у регіоні, не вжив жодного заходу для захисту державного суверенітету, надав особовому складу вказівку покинути місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не мали відношення до СБУ. Крім цього, посадовець сам покинув місце постійної дислокації і вже 24 лютого виїхав до Києва".

В коментарі для ТСН.ua Тетяна Сапьян розповіла про те, як довго Кулініч міг бути агентом Росії.

"Я думаю, треба повернутись в 1989 рік, коли Кулініч став студентом школи КДБ. В 1994 році він її закінчив. Припускаємо, що вже тоді він став "сплячим" агентом, якого активізували після 2014 року, після Революції Гідності. Олег Кулініч не йде на співпрацю зі слідством, тому інформація та доказова база, яку зібрало ДБР – це кропітка робота слідчо-оперативних груп", повыдомила нам Сапьян.

Крім цього, в коментарі для ТСН.ua Тетяна Сапьян відповіла на питання про те, наскільки заздалегідь Кулініч знав про вторгнення росіян в Україну.

"Я думаю, що знав заздалегідь і точно знав, що це буде о 4 годині ранку 24 лютого, приховуючи цю інформацію від центрального апарату СБУ", - відповіла нам Тетяна Сапьян.

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В СБУ наголошують, що затриманий є топовим державним зрадником.

"Ми зробили максимум, аби не просто затримати топового державного зрадника, але і для того, щоб зібрати потужну доказову базу. Вона дозволить суду винести справедливий вирок. Одним з ініціаторів цієї спецоперації був нинішній очільник СБУ Василь Малюк. Він особисто розробляв і затримував даного фігуранта", - повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Олег Кулініч: що відомо про нього

В ДБР повідомили такі факти з біографії Кулініча: після проходження строкової військової служби у період з 1989 по 1994 навчався у Вищій школі КДБ СРСР. Після розвалу СРСР ця школа стала академією ФСБ. В травні 1994 року Олег Кулініч склав військову присягу на вірність українському народові.

"Але, як виявилось, лише на папері", - зазначають в ДБР.

В подальшому Кулініч проходив службу в органах СБУ на оперативних та керівних посадах до 2009 року, після чого працював в різних приватних та державних структурах.

"У цей час від підтримував тісні зв’язки з високопосадовцями уряду Януковича, навіть після їх втечі до Росії, після 2014 року. Також мав тісні зв’язки з високопоставленими священниками московського патріархату, які досить суттєво вплинули на його світогляд та суспільно-політичні погляди. Встановлено, що Олег Кулініч був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці і отримав оперативний псевдоним "Котигорошко". Кулініч активно співпрацював зі створеним ФСБ політичним офісом та виконував вказівки кураторів для впровадження "своїх людей" до різних державних та правоохоронних органів, для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства", - розповіла Тетяна Сапьян.

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