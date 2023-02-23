Як вистояла Одеса у перший рік великої війни з Росією: економічна блокада і загроза морської операції

Інтенсивність ракетних обстрілів з моря знизилася, коли українські військові неймовірними зусиллями вибили ворога з острова Зміїний.

Понад 230 російських ракет збили сили протиповітряної оборони цього року в небі над Одещиною. Ще 120 перехопити не вдалося. Вони вцілили у цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру. Лише міст через Дністровський лиман росіяни своїми ракетами атакували 10 разів.

Про економічну блокаду Одеси і провал морської операції ворога йдеться в сюжеті ТСН до роковин великої війни.

Усі міські пляжі Одеси рясніють табличками “Обережно, міни”. У штормову погоду морські міни зриває з якорів і відносить до берега, їх знаходять на всьому узбережжі. Тому гуляти тут і наближатися до води - суворо заборонено. Море для одеситів вже рік як закрите.

Перші російські атаки на місто теж були з моря. Потужні ракети "Калібр" запускав ворожий флот. Для захоплення Одеси готувалася висадка морського десанту.

Аби захистити своє місто одесити після перших обстрілів почали зводити барикади. У мішки сипали тонни піску. “Навіть маленькі діти приходили з маленькими лопатками”, - пригадують одесити.

Тоді ж на острові Зміїному під шквальним вогнем російської корабельної артилерії та авіації утримували стратегічний клаптик української суші прикордонники та морські піхотинці. Саме звідти пролунала вже крилата фраза на адресу російського воєнного корабля.

За півтора місяця флагман ворожого флоту крейсер “Москву” знищили дві українські ракети “Нептун”. Ця була знакова подія, яка змінила перебіг війни. Але після цієї ганебної поразки росіяни змінили тактику обстрілів - тепер вони цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі.

Одна з крилатих ракет прилетіла в одеську багатоповерхівку і забрала вісім життів. В одній родині - це три покоління - бабуся, мама і тримісячна донька.

У курортній Сергіївці, яку полюбляли російські туристи, дві ракети вщент зруйнували базу відпочинку, а ще одна розтрощила під’їзд девʼятиповерхівки. Росіяни вбили тут 21 людину і чотири десятки поранили.

Інтенсивність ракетних обстрілів з моря знизилася, коли українські військові неймовірними зусиллями таки вибили ворога з острова Зміїний. А ще це дало можливість хоча б частково відновити експорт збіжжя після майже піврічного простою.

Гудок першого зерновоза, який вийшов з одеського порту, став для місцевих мешканців ще одним сигналом, що їхнє море і їхнє місто обов’язково знову стане безпечним - туристичним і курортним.

Відтоді з портів Великої Одеси зерновим коридором уже пройшло понад 600 суден.

Нагадаємо, упродовж двох днів представники російської делегації намагалися завадити тому, щоб історичний центр Одеси опинився під захистом ЮНЕСКО. Але рішення, до якого Одеса йшла понад 10 років, ухвалили.

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