Як війна в Україні розгортатиметься далі: сценарії від Зеленського, Сирського, Буданова та експертів

Війна в Україні може завершитися вже цієї осені – відповідний план готує президент Володимир Зеленський. Водночас головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про підготовку воєнних кампаній і наголосив, що "тільки в боротьбі ми можемо перемогти". Експерти своєю чергою описують плани ворога і те, як може складатися ситуація на різних напрямках фронту. А ще кажуть – президент РФ Володимир Путін продовжить посилювати тиск на Україну і намагатиметься ще більше розширити фронт.

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План перемоги від Зеленського

Зеленський на засіданні "Рамштайну" 6 вересня заявив, що Україна робитиме усе, щоб війна закінчилася вже цієї осені:

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"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це".

Видання EFE у своїй статті зауважило, що Зеленський прагне досягти миру вже восени, спираючись на міжнародний тиск на Росію для завершення війни на прийнятних для України умовах. Глава держави працює над "планом перемоги", який повинен змусити Москву припинити воєнну агресію вже цієї осені.

Зеленський поступово розкриває деталі свого плану, який він планує презентувати ключовим міжнародним партнерам.

"Я побудував цей план на передумові, що він може стати реальністю завдяки нашим партнерам, а не завдяки волі чи відсутності волі Російської Федерації", – сказав глава держави.

Про цей "план перемоги" Зеленський вперше заговорив 27 серпня, сказавши про плани представити документ президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

"Він [план перемоги] у більшості залежить від підтримки Сполучених Штатів і інших партнерів, але мабуть всі розуміють, що є обсяг впливу і обсяг допомоги, тому, мабуть, зрозуміло, чому я в такому порядку це буду робити", – зазначив Зеленський на саміті Кримської платформи 11 вересня.

Головною суттю свого плану президент назвав примус Росії до припинення війни. А одним із головних активів для досягнення цього Зеленський назвав успіх української операції на Курщині.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

План Зеленського також має економічний аспект і пропозиції щодо ролі, яку Україна має відігравати в архітектурі міжнародної безпеки. Четверта частина документа деталізує заходи, які Росія має вжити для припинення військової агресії.

Паралельно з презентацією цього плану своїм партнерам, Київ готується організувати другий Саміт миру до кінця року. Від першого він відрізнятиметься тим, що на нього буде запрошено Росію.

"Цей план обов’язково повинен був бути презентований до другого Саміту миру для того, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. Якщо партнери підтримають його, він точно примусить Росію до швидшого закінчення війни", – запевнив Зеленський.

Він також заявив, що про переговори з Росією наразі не йдеться.

Прогноз щодо війни від Сирського

Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський наголосив, що військове керівництво України налаштоване на перемогу у війні, і в цьому також дуже допомогла б підтримка західних партнерів. Дуже важливим генерал назвав скасування обмежень на застосування західної зброї по військових об'єктах ворога на території РФ.

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Сирський також відповів, як може розвиватися війна протягом наступних шести місяців:

"Важко прогнозувати на такий великий термін, але, звичайно, ми плануємо бойові дії, ми плануємо кампанії, ми робимо відповідні розрахунки наших можливостей, можливостей Збройних сил, наших потреб. І, звичайно, ми налаштовані на перемогу".

Головком додав, що заплановані постачання зброї та техніки дозволили б якнайшвидше поставити на озброєння нові бригади, які вже сформовані та формуються.

"Тобто тільки в боротьбі ми можемо перемогти. І ми всі налаштовані на перемогу. Курська операція показала, що перемога є тим стимулом, який піднімає моральний дух наших військових і всього нашого населення. Це єдиний спосіб зробити це і ніяк інакше", – наголосив генерал.

До слова, за інформацією видання Bloomberg, під час свого візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен і голова МЗС Великої Британії Девід Ламмі тиснули на Зеленського та його команду. Вони хотіли отримати довгостроковий план війни на наступний рік, аби зрозуміти, чого прагне досягнути Київ перед тим, як дозволити використовувати свої зброю для ударів по території РФ.

Оцінка війни від Буданова

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що з урахуванням подій на фронті у серпні, росіяни майже припинили наступ на всіх ділянках, окрім напрямку головного удару. Буданов також зауважив, що взимку ворог не так сильно любить воювати, але це "не говорить про те, що взимку вони полишать свої спроби якогось тиску на нас".

Начальник ГУР також використав футбольну аналогію, сказавши, що зараз Україна продовжує перебувати на 70-й хвилині "матчу" з РФ, як і раніше:

"Ми там і сидимо ( на 70-й хвилині матчу – ред.). Слава Богу, що перелам у бік ворога не стався. Переламу (у війні – ред.) ще нема, але це все поряд. Не може воно усе життя так тривати, ресурси не є нескінченними: ні в нас, ні в них".

А ще Буданов заявив, що в Росії заплановані серйозні заміни у силовому блоці і на це "не так довго лишилося чекати".

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Фото: Associated Press

Плани Путіна щодо війни в Україні

Український журналіст, публіцист Віталій Портников переконаний, що Путін продовжить посилювати тиск на Україну і намагатиметься перетворити її на "інфраструктурну пустелю". Диктатор також намагається ще більше розширити фронт.

"Путін впевнений, що треба посилювати тиск на Україну, що потрібно посилювати свої атаки, що потрібно прискорити час, коли Україна перетвориться на інфраструктурну пустелю. Путін завжди сприймає будь-який виклик як заклик до жорсткіших дій, у нього така психологія. У Путіна психологія пацюка, про яку він розповідав у своєму першому інтерв'ю російським журналістам. Коли ви заганяєте його в пастку, він розвертається та нападає на вас", – розповів публіцист.

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Він переконаний, що від очільника Кремля не слід чекати нічого, окрім жорсткішої позиції. Портников зазначив: "Ви не повинні сумніватися, що будь-які дії Заходу і України призводитимуть до подальшої ескалації ситуації (з боку РФ – ред.)".

Публіцист також прокоментував можливе перемир’я. За нинішньої ситуації на полі бою – коли ворог контролює 27% українських територій – таке перемир’я було б принизливим для держави

"Тож якщо ми жорстко відповідатимемо Росії, якщо ми змусимо її побачити, що вона не має достатніх сил для продовження війни, тоді ми можемо в найближчому майбутньому сподіватися на таке перемир'я, яке принаймні враховуватиме й українські інтереси. І саме до такого розвитку подій у наступні роки треба йти", – висловив думку Портников.

Як складатиметься ситуація на фронті – оцінки експертів

На сьогодні Росія веде запеклі бої за Покровськ і Часів Яр на Донеччині. Захоплення цих двох міст може наблизити ворога до досягнення його головної військової мети – окупації Донеччини.

Зараз армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Українські війська тримають оборону, незважаючи на перевагу ворога в озброєнні та кількості особового складу.

Окупанти також відновили атаки на Торецьк, Курахове та Вугледар.

Видання The Wall Street Journal пише у своїй статті, що обидві сторони борються за те, щоб досягти успіхів до листопада, бо холод і перший сніг ускладнять просування.

За оцінками військового оглядача Дениса Поповича станом на 13 вересня, російські війська протягом останнього тижня не досягли прогресу в напрямку Покровська. Зараз у ворога немає достатньо сил, щоб атакувати місто, бо він перекидає війська до Курщини. Тому противник призупинив рух безпосередньо на Покровськ.

Натомість окупанти тепер активніше зайнялися південним флангом – Курахівським напрямком, де у них є перспективи. Йдеться або про оточення українських військ у трикутнику Невельське – Галицинівка – Красногорівка, або ж витискання їх з цієї ділянки.

"Поки що вони цього не роблять, бо не можуть розв’язати питання з Селидовим. Там позиції вигідні для оборони з нашого боку. Тому окупантам просуватися на Покровськ безпосередньо буде не з руки", – пояснив оглядач.

Попович вважає, що армія РФ також прагне захопити Вугледар і намагається оточити українські війська в цьому районі.

Своєю чергою полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант переконаний, що від Росії завжди можна очікувати чергового штурму, тому що в неї ще є резерви і бронетехніка. Експерт вважає, ворог намагатиметься атакувати там, де, на його думку, українські сили менш підготовлені. Водночас Грант зауважив – малоймовірно, що росіяни нападуть через білоруський кордон.

"Вони будуть продовжувати тиск на сході, зокрема на Покровському напрямку, шукаючи, куди б ще відтягнути наші резерви. Противник знає, що більшість наших резервів на півночі, і він буде шукати решту, атакуючи деінде – чи то в Запорізькій, чи то в іншій області. Росіяни точно готують щось подібне, тому що хочуть повернути собі ініціативу. Йдеться про ініціативу, яку вони втратили, коли українці ввійшли до Курської області, і тепер зі шкіри лізуть, щоб її повернути", – пояснив британський полковник у відставці.

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Інтенсивність російського наступу на Донеччині може зменшитися вже до жовтня, вважає військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Максимум до кінця вересня у них продовжаться наступальні дії. Далі вже все – і погодні умови будуть на нашому боці, і вони вичерпаються за тими можливостями, які готували. Стріляти вони будуть, але це не дасть ніякого толку. Для чого це робиться – просто, щоб зробити нам погано і це вплинуло на можливості наступальних дій", – розповів експерт.

Україна має шанс переламати перебіг бойових дій уже цієї осені. Таку оцінку дав військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий:

"Ми маємо шанс перетнути ту межу, після якої нехай нам доведеться довоювати ще рік-півтора-два. Однак ми вже будемо бачити, що це ми довойовуємо та добиваємо".

Він також зауважив, що в росіян танків і бронетехніки залишилося на рік активних бойових дій, а ствольної артилерії – на ще менший термін.

"Так, на фронт все підвозять і підвозять. Однак підвозити далі вже нічого, склади порожніють. У тих запасах, які здавалися бездонними, там дно вже просвічує. І нам важливо це пам'ятати. Це прогноз за умови, якщо ми будемо все робити", – додав Дикий.

Курська операція

На сьогодні російські війська продовжують контракти по всьому українському виступу в Курській області. В Міноборони РФ заявили про повернення контролю над десятком населених пунктів. Однак наразі Інститут вивчення війни (ISW) не може підтвердити ці заяви. За оцінками аналітиків, росіяни досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українських наступальних операцій та оборонних контратак у цьому районі.

Експерт Інституту вивчення війни Джордж Баррос вважає, що до початку зими росіяни можуть спробувати витіснити українські сили з Курщини. Але для цього РФ доведеться перекинути на цю ділянку фронту достатню кількість сил.

Водночас за інформацією Forbes, Путін наказав російській армії вибити українські війська з Курщини до 1 жовтня. Автори статті зауважили, що Курська операція вдарила по авторитету очільника Кремля.

На думку Барроса, російські війська теоретично можуть відтіснити українську армію до держкордону, якщо нададуть пріоритет саме цьому напрямку. Але це поставить перед Путіним складний вибір – тримати фронт на сході України чи перекинути десятки тисяч бійців на захист кордону в Курській, Брянській та Бєлгородській областях.

"Якщо так, і якщо росіяни інвестують значні ресурси в оборону свого кордону, то це різко збільшить потреби Росії в ресурсах для ведення затяжної війни проти України протягом багатьох років і, ймовірно, погіршить здатність Росії накопичувати вирішальну силу в окупованій частині України", – наголосив експерт.

Він також запевнив, що Україна не втратить підтримку з Заходу, якщо змушена відійти зі своїх позицій на Курщині. Навпаки підтримка може зрости, адже Київ продемонстрував, що перенесення війни на територію агресорка не призвів до катастрофічної ескалації, якої побоюється Захід.

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