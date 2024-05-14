Як війна вплинула на свідомість українців: лікар-психіатр здивував поясненням

Психіатр зазначив, що є люди, в яких посилились невротичні прояви.

Лікар-психіатр Ігор Дубінін пояснив, як війна вплинула на свідомість українців. Він зазначив, що спочатку люди відчували шок, проте згодом звикли.

Про це він сказав в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Це надвелика травматична масова подія, початок війни, коли люди не розуміють, з чим вони стикаються, що буде з ними, що буде з рідними, що буде з близькими. Якщо ви пам'ятаєте перший день війни, багато людей було розгублених, багато людей зривалося з домівок і кудись виїжджали до кордону, щоб перетнути кордон. Це була масова травматична подія. Зараз бачу, що люди адаптувалися. Вже третій рік повномасштабної війни і люди по-іншому реагують. Зараз вони звикли. Мені здається, що люди звикли до того, що в нас", - пояснив Ігор Дубінін.

Водночас медик зазначив, що є люди, в яких загострились проблеми.

"Є люди, в яких загострились прояви невротичні, в яких, скажімо так, посилилась тривога, чи взагалі тривожність, емоційні коливання. І люди, вони на сьогоднішній день не впевнені в майбутньому", - зазначив він.

Ігор Дубінін додав, що багато людей уже забули, що таке відпустка і відпочинок, що має негативний вплив.

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