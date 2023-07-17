Як війна змінила ринок праці в Україні: головні тенденції зараз і що буде з роботою після перемоги

На другий рік повномасштабної війни ринок праці оживає, запевняють експерти. Проте не рівномірно.

Повномасштабна війна змінила ринок праці в Україні. Найближчим часом популярними будуть професії саперів, будівельників, медиків та соцпрацівників. На деякі держзамовлення буде збільшено вже восени. Таке рішення ухвалив уряд.

Там прогнозують – відновлення України стане наймасштабнішим проєктом від часів Другої світової війни. Тож готуватися потрібно вже зараз. Тим часом, вакансій на ринку праці більшає.

Кого шукають роботодавці та скільки готові платити, йдеться в ТСН.

Мисткиня Тетяна Радченко вміло виводить пензликом нове замовлення. До великої війни дівчина працювала журналісткою та мріяла про кар’єру ведучої.

"Кілька місяців сиділа без роботи, а потім, аби відволіктись, взялася малювати. Відео процесу виклала у Мережу. Й одразу ж отримала перше замовлення", – розповідає вона.

Невигадливі на перший погляд візерунки, зробили Тетяну справжньою зіркою Інтернету. Ролики з її роботами набирають сотні тисяч переглядів.

Також читайте Податки для ФОПів: деяким підприємцям хочуть залишити пільги

Попит на картини зростав і дівчина наважилася відкрити власну справу.

"В мене є ФОП, я сплачую податки. Але я не вважаю це роботою – це виключно як хобі, це задоволення", – каже Радченко.

Проте, знайти себе вдається не всім. Через вимушену зміну місця проживання, знищення підприємств або ж просто через скорочення без роботи сидять 113 тисяч українців. Такі офіційні дані Державного центру зайнятості.

Робота на підприємстві, де виробляють екологічну упаковку для продуктів із матеріалу авторської рецептури – пульперкартону, кипить від ранку. Керує процесом Сергій Рудковський. На Львівщину його компанія мігрувала з Томаківки, що неподалік окупованого Енергодара.

"Ми перевезли точно понад 200 тонн обладнання. Це був тривалий процес. Мабуть, він зайняв більше, ніж 8 місяців", – каже керівник підприємства.

І все, аби зберегти робочі місця. Нині на заводі працює близько двох сотень людей. Більшість – переїхали з інших регіонів.

Артем за фахом інженер. Сам родом із Томаківщини. На цьому підприємстві працює вже дев’ятий рік. Усе обладнання тут збирав власноруч. І коли довелося переїжджати, не вагався.

На другий рік повномасштабної війни ринок праці оживає, запевняють експерти. Втім, не рівномірно. Причини зрозумілі – що ближче лінія фронту, то складніше знайти роботу. Лідерські позиції традиційно утримує захід.

"От Закарпатська область – 190% відновлення ринку праці. Тобто, зараз там роботи вдвічі більше, ніж було до повномасштабного вторгнення", – розповідає дикертор з комунікацій Work.ua Максим Пилипенко.

Позитивна динаміка на Київщині – там розмістили понад 30 тисяч вакансій. На другому місці – Львівська область із показником у 9 тисяч. Їй на п’яти наступає Дніпропетровський регіон. На четвертому місці Одещина – на шукачів чекає близько 7 тисяч вакантних посад. А замикає п’ятірку лідерів Харківщина. Там нарахували майже 3,5 тисячі вакансій.

"Станом на червень ми зафіксували 93 тисячі вакансій, що говорить про те, що робота в Україні є, знайти її реально", – каже Пилипенко.

Попит на людей, які вміють продавати, рахувати, водити й готувати, стабільний. П'ятірка найбільш затребуваних вакансій не змінилася. У червні працедавці активно шукали бухгалтерів, кухарів, водіїв, менеджерів з продажу та продавців-консультантів.

"Традиційно залишається попит саме на кваліфікованих працівників з інструментом – швачка, електрогазозварник, токар, фрезерувальник", – розповіла заступниця директора Департаменту реалізації політики зайнятості Олена Мельник.

У Державному центрі зайнятості кажуть, що із появою нових робочих місць конкуренція спадає.

Часи, коли на одну вакансію надходили сотні відгуків – у минулому. Потроху бізнес пристосовується до нових викликів. Середня платня нині тримається на позначці 17 тисяч гривень, що на 13% більше, ніж у минулому році. Фахівці прогнозують – зарплати будуть рости.

Також читайте Чи можуть звільнити з роботи за відсутність військового квитка: відповідь юриста

"Роботодавці готові платити гроші, але разом з тим і вимоги, які вони виставляють: це має бути висококваліфікований персонал, стресостійкий", – каже Мельник.

Змінюється й відношення до професій, які вважали суто чоловічими. До того ж роботодавці часом і самі готові навчати співробітників. Тим часом, у центрах зайнятості радять придивитися до напрямків, які будуть популярними після закінчення війни.

"Це буде будівництво, комунальної сфери транспорт. Всім знайдем робочі місця", – зазначають у Центрі зайнятості.

Нагадаємо, що в Україні в період від січня до червня цього року безробітними офіційно вважалися 346 тисяч громадян.

Раніше повідомлялося, що після війни в Україні чоловіків стане більше, ніж жінок.

Читайте також: