Як війна змінює людину: військовий відверто відповів

За його словами, людина на війні не зможе довго носити маску.

Війна знімає маски. На війні людина стає собою, там все стає на свої місця.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів боєць бригади “Азов” на позивний “Даффі”.

“Я бачив як люди, які були, назвемо їх янголами, і люди перетворювалися на тварин. Я бачив як люди, коли всі думали, що це ніхто і так далі, переростали в те, що на них потрібно рівнятися. Тому всі ми індивідуми, в кожного своє в голові, і ти ніколи не вгадаєш, як і що може змінитись. На війні людина стає собою”, — каже військовий.

За його словами, людина на війні не зможе довго носити маску.

“Вона проявить себе, можливо, не швидко, але все одно все стає на свої місця. І ти бачиш сутність людини в критичних ситуаціях”, — розповів “Даффі”.

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