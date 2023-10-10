Як Росія може використати війну в Ізраїлі проти України: експерт розкрив подробиці

Війна в Ізраїлі ніяк не вплине на військову підтримку Заходом України. Адже Ізраїль отримує допомогу від Сполучених Штатів згідно з договором про взаємодопомогу. Але Росія все одно спробує втрутитися звичним для неї способом — поширенням дезінформації.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Як Росія може використати ці події

“Росіяни передали ХАМАСу захоплене озброєння на полях боїв. Зараз вони розповсюджують інформаційну хвилю про те, що у ХАМАСу з’явилось західне озброєння через українські бої”, — сказав експерт.

“Ця операція була нещодавно проведена, а ХАМАС з частиною цього озброєння і частиною іранського — особливо з безпілотниками — напали на Ізраїль. Росіяни зараз будуть це розганяти. Тільки так вони зараз спробують використати цю ситуацію”, — зазначив він.

Вплив на Україну

“Якщо буде прийняте рішення владою Ізраїля вдарити на знищення по іранським заводам, які виготовляють зброю, які знаходяться і в Ірані, і в Сирії на Близькому Сході, то зменшиться кількість комплектуючих для крупновузлової збірки “Шахедів” на території Росії”, — зауважив Світан.

За його словами, це буде безпосередньо впливати на зменшення атак російсько-іранськими і російсько-китайськими безпілотниками.

Чи зменшиться допомога Україні

“Через всю цю ситуацію допомога Україні не зменшиться. В Ізраїля та США є договір про взаємодопомогу та постачання озброєння, фінансів і спільне виробництво озброєння. Тому що вони отримують допомогу США саме за цим договором. Ніякого відношення український потік до цього не має”, — говорить експерт.

“Ми отримували фінансову і військову допомогу за трьома програмами. Зараз буде включений механізм грантової допомоги, поки завершиться шатдаун і будуть запущені нові програми для виконання таких задач. Тому це дві абсолютно не пов’язані речі”, — резюмував він.

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Нагадаємо, Пентагон закликав Конгрес США ухвалити рішення про додаткове фінансування для виробництва та закупівлі боєприпасів для України та Ізраїлю.

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