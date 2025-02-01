Як військовий може потрапити у кабінет Сирського: офіцер ЗСУ розповів

Офіцер ЗСУ, екс-командир роти ударних БПЛА “Шершні Довбуша” 68-ї окремої Єгерської бригади Андрій Оністрат розповів, як військовий може потрапити у кабінет головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

В ексклюзивному інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській він пригадав, як із ним спілкувався.

“Він (Сирський – ред.) мудрий. Я скажу, як я з ним спілкувався. У мене був привід. Є Вітя, який загинув, з яким я робив РУБАК (підрозділ розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів – ред.) і на похоронах я побачив свого комбрига, ми провели багато часу разом. І він сказав, що без особистої розмови з головкомом героїв не дають… Тоді і я подзвонив комбригу, сказав, що треба дати йому героя. Я прийшов до головкома і кажу: я з ним робив РУБАК, я з ним його заснував, він був завжди найкращим, на нього завжди всі рівнялися, я з ним ходив на бойові задачі, я бачив про що він думає, як він мислить, що він говорить, як він натискає на кнопки, як він заходить в самі ж*пні місця, я вважаю, що йому треба дати героя. На його рахунку на той момент було десь 800 чоловік – росіян. Він записав, окнув і почув. Він дуже мудра людина. Він дуже багато працює”, – каже військовий.

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Він каже, що не знає, чи може кожен військовий потрапити в кабінет до Олександра Сирського.

“Я просто попросив Берлінську (Марія Берлінська, українська військова – ред.), що мені треба потрапити до головкома. Берлінська мене привела – все просто. Я розумів, що якщо я не дійду, то героя “Сабі” не дадуть. У мене ще є другий герой, я ще раз буду йти до головкома. Соловей Андрій – він зараз лежить в лікарні, втратив одне око, півруки, над другим оком ми працюємо. У того 1000 плюс (вбитих росіян – ред.) – монстр”, – каже Андрій Оністрат.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Андрій Оністрат відверто про Сирського, втрату сина та браковані дрони! «Лайно» з Америки | ІНТЕРВ'Ю

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