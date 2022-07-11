Як військовозбов'язаним виїхати до інших регіонів та за межі України: уся актуальна інформація

В Україні триває дія воєнного стану та загальна мобілізація, під час якої виїзд з місць проживання у межах країни та за кордон осіб призовного віку, військовозобов'язаних та резервістів, окрім окремих категорій осіб, заборонений.

Як же чоловікам виїхати до інших регіонів України та за межі країни, ТСН.ua зібрав усю актуальну інформацію.

Для виїзду за межі області потрібен дозвіл

Обмеження щодо виїзду з місць проживання військовозобов'язаних дійсно діє в Україні відповідно до законів про правовий режим воєнного стану, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також про військовий обов'язок та військову службу.

Так, згідно з цими законами, на керівників територіальних центрів комплектування (колишніх військкоматів – ред.) покладається норма, відповідно до якої вони в умовах війни дають дозвіл на виїзд за межі території проживання та перебування на обліку. Така норма діяла від моменту запровадження воєнного стану в нашій державі, тобто від початку війни - 24 лютого. Однак, за словами представника Головного управління персоналу Генштабу Олександра Хлися, на початку війни, коли велика кількість людей була змушена виїхати чи навіть втратила документи, цю норму не застосовували.

"У нас велика кількість людей виїхала – ТПО або за кордон. Люди, які певний час проживали на заході Україні, стали там на військовий облік. Але варто взяти до уваги, що велика кількість людей повертається додому. Для того, щоб ми відновили облік на тих територіях (нещодавно звільнених від ворога – ред.), уточнили облікові дані людей, що прибули, щоб ми могли скоригувати об'єми мобілізаційних ресурсів", – каже Хлись.

Як і де отримати дозвіл на виїзд

Так, для поїздок у межах своєї області, наприклад Києва та Київської області – дозвіл отримувати не потрібно.

Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), уточнити свої дані і отримати дозвіл. Це стосується військовозобов'язаних. Дозвіл діятиме 30 діб. Водночас у Генштабі зазначили, що наразі розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у зв'язку зі службовою чи особистою необхідністю

Дозвіл на виїзд видають керівники центрів комплектування таким категоріям громадян України:

призовникам, яким надано чи які мають право на відстрочення від призову на строкову військову службу на термін до одного року, але не пізніше дати закінчення відстрочення;

особам призовного віку за наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних тощо), на термін до 30 діб;

військовозобов'язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на термін до одного року, за наявності підтверджувальних документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочення;

військовозобов'язаним та резервістам, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочення від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати, зазначеної у витягу із наказу Міністерства економіки України про бронювання;

в окремих випадках, за рішенням керівника центру комплектування, решті військовозобов'язаних та резервістів за наявності інших поважних причин з поданням ними відповідних документів на термін до 30 діб.

Дозвіл на виїзд не надається громадянам України, які:

виключені з військового обліку з причин припинення громадянства України, досягнення граничного віку перебування в запасі, визнання військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку та з інших підстав, повний перелік яких наведений у частині 6 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

вибувають у відрядження і є військовозобов'язаними, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час (за наявності підтверджувальних документів);

є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами і зняті з військового обліку, в тому числі у зв'язку із вибуттям до нового місця проживання.

Зазначається, що в останньому випадку підставою для виїзду за межі місця проживання таких категорій осіб має бути відмітка про зняття з військового обліку у посвідченні про приписку до призовної дільниці, у військовому квитку або тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного. Крім того, такі особи повинні стати на військовий облік протягом семи діб від дати зняття з військового обліку за попереднім місцем проживання.

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Як чоловікам виїхати за кордон під час воєнного стану

За загальним правилом, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Водночас заборона на виїзд, згідно зі ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не стосується:

чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

чоловіків, визнаних особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатних до військової служби за станом здоров’я;

здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

У травні 2022 року уряд розширив перелік військовозобов’язаних, що можуть виїжджати за кордон. На урядовому порталі була оприлюднена постанова Кабміну, яка стосується правил перетину кордону водіями, залізничниками та спортсменами. Так, виїжджати за кордон можуть:

водії, які перевозять медичний вантаж, гумдопомогу чи вантаж на потреби ЗСУ;

далекобійники на фурах, які мають ліцензії на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

залізничники, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці;

спортсмени, тренери, спортивні судді та інші профільні фахівці, які беруть участь у міжнародних змаганнях, готуються до них або забезпечують їхнє проведення.

Терміни перебування за кордоном для військовозобов’язаних такі: для водіїв та спортсменів – 30 днів, для далекобійників – 45 днів, для залізничників – 6 місяців.

Варто зазначити, що в Україні наразі триває мобілізація без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 138-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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