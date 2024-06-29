Як вижити на фронті: поради від військового — ексдепутата Латвії

Він розповів, що на війні в Бога вірять навіть ті, хто не вірив перед війною.

Україна має можливість перемогти, тільки якщо ми "дуже розумно" будемо воювати і за можливості використовувати "високі" технології.

Таку думку в інтерв’ю Наталії Островській, у її авторському проєкті “НАТО” висловив доброволець батальйону “Карпатська Січ”, колишній депутат латвійського сейму Юріс Юраш.

“Ми ж не маємо такий воєнний потенціал, людський потенціал як у противника. Наша можливість цю війну перемогти тільки якщо ми дуже розумно будемо воювати, за можливості використовувати високі технології. Ми маємо знайти, чим ми можемо бути більш ефективні, ніж ворог. І те що люди думають про те, як вижити, як зменшити ті ризики, які на війні існують — ніхто тобі ніяких гарантій не може дати”, — каже військовий.

За його словами, на війні в Бога вірять навіть ті, хто не вірив перед війною.

“Там є якийсь військовий Бог, вдача, якісь нюанси, які ти навіть до кінця не можеш пояснити. І кожен з хлопців вам розповість кілька випадків зі свого досвіду, коли в нього немає пояснень, як він у тій ситуації міг вижити. У мене було кілька таких ситуацій. Наприклад, коли після звільнення Ізюма з хлопцями зачищали посадки і вийшло так, що я випадково посунув предмет під яким була схована граната, яка спрацювала, але не детонувала”, — каже Юріс Юраш.

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