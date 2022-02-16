Як вижити, якщо поруч тривають бойові дії: поради жителів прифронтових територій Луганщини

Журналісти ТСН поспілкувалися із жителями міста Щастя, яке до війни було районом Луганська.

Жителі прифронтових територій Луганщини, які залишаються жити на передовій, мають поради про те, як вижити, якщо поруч тривають бойові дії.

Про те, що взяти з собою, чи варто ховатися у підвалах і як зрозуміти, що варто їхати з міста, вони розповіли у сюжеті ТСН 19:30 від 15 лютого.

Місто Щастя до війни було районом Луганська. Тут розташований стратегічний об'єкт - Луганська теплоелектростанція - від якої залежить тепло та світло і на вільній території, і на окупованій. Через місто річкою Стверський Донець проходить лінія розмежування.

Від вересня 2014 року Щастя перебуває під повним контролем України, наразі тут проживають 11,5 тисячі людей, що на тисячу менше, ніж до війни.

Журналісти ТСН поспілкувалися із місцевими жителями, зокрема з Євгеном, Наталією та Лідією Іванівною з маленьким онуком Льошею. Зараз, кажуть люди, живуть, як до війни.

Євген переконаний, що нового вторгнення не буде. Водночас показує власне домашнє сховище, у якому ховався вже двічі. Чоловік каже, що в складні часи найголовніше - не втратити роботу: "Стріляють, а ми працюємо..."

А Наталія сім років тому отримала поранення руки від уламків, коли була на роботі. "Ви розумієте, коли попереджають, ти можеш заховатися у бомбосховище, але ніхто нікого не попереджав і раптово обстріл почався", - пригадала вона.

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Жінка каже, що найгіршою для неї у часи війни стала необхідність їхати з дому. "Біженці нікому не потрібні. Виживають всі так, як можуть", - стверджує вона і додає, що не хоче вірити у ймовірність повторення нового вторгнення.

Тим часом Лідія з онуком погодилися показати власну тривожну торбу, зібрану ще від 2014 року, та побиту обстрілом хату. В їхній будинок влучив снаряд, коли Олексій ще не народився. Зараз хлрпчику шість і він молодший за війну, яка пошкодила стелю в його оселі.

Лідія Іванівна знає, якщо раптом поновляться бойові дії, потрібно буде рятувати онука і те, що в торбі. "Це у нас платіжки, документи на будинок, акти усілякі, а це документи Льоші", - розповідає бабуся.

Детальніше дивіться у сюжеті ТСН:

Як жити та працювати у безпосередній близькості від бойових дій | Новини України

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