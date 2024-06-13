Як влітку-2024 зміниться війна: експерт назвав головні цілі та мету окупантів

Що саме може змінитись влітку на фронті, які напрямки будуть найгарячішими та яких дій чекати від окупантів – про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"У нас в цей період буде переважно оборона, виключно оборонні дії. По деяким напрямках можуть бути системні контратаки. Наприклад, я більш ніж впевнений, що на Харківському напрямку ми виведемо наші контратаки на системний рівень. Не виключаю, що до кінця літа ми можемо повернути частину або всі території, які росіяни захопили під час харківського перформансу", - аналізує ситуацію Олександр Коваленко.

Експерт впевнений, що для путінської армії буде пріоритетним Покровський напрямок.

"На цьому напрямку вони будуть діяти одразу на південному фланзі, виходячи до річки та водосховища, на північно-західному напрямку вони будуть рухатись в напрямку Воздвіженки, щоб потім намагатись перерізати головну логістичну артерію", - каже Коваленко.

За його словами, також є вірогідність того, що окупанти будуть рухатись в напрямку Торецька.

"Тобто до кінця літа можуть відкрити Торецький напрямок. І, звісно, до кінця літа вони будуть намагатись захопити Часів Яр. До кінця літа на приміському напрямку будуть намагатись взяти під повний контроль Старомайорське та Врожайне. На Оріхівському напрямку будуть намагатись вирівняти лінію боєзіткнення", - каже експерт.

До цього він додає, що атаки ворога по енергетиці скоріш за все продовжаться.

"Основні дві мети окупантів станом на зараз – удари по енергосистемі та по об’єктах військових аеродромів, де може теоретично розміститись, наприклад, майбутня авіація, F-16", - каже експерт.

Резюмуючи, Коваленко додає, що дуже важливо те, що наразі в Україні системам БПЛА приділяють підвищену увагу, оскільки вони в 2022 та особливо наприкінці 2023 - на початку 2024 року продемонстрували свою ефективність.

"Ми бачимо, що зараз для наших дронів вже немає межі еволюції. Якщо раніше дрони залітали на 20 км вглиб території Російської Федерації, то зараз не проблема залетіти на 500 км, 1500 км. Глобалізація використання для нас дуже важлива".

Раніше повідомлялось про те, що в "Укренерго" пояснили причини погіршення ситуації в енергосистемі України.

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