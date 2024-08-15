"Як вони будуть ходити повз вдів і сиріт?": у Мережі - скандал через запрошення курських біженців до України

Україна офіційно оголосила про наміри допомогти росіянам, які мешкають на території Курської області, які є мирними жителями та потребують гуманітарної допомоги. Ця інформація викликала дуже бурхливі дискусії в соцмережах, де дописувачі висловили свої думки щодо допомоги мешканцям того регіону, звідки по Україні оскаженіло гатять ракетами.

Про наміри надати гуманітарну допомогу від імені України на своїй сторінці в Facebook повідомила віце-прем’єрка Ірина Верещук, ця ж інформація опублікована і на офіційному сайті Мінреінтеграції України. І в соцмережі, і на сайті відомства інформація оприлюднена російською мовою. Як уточнила Ірина Верещук, це було зроблено спеціально, щоб було зрозуміло росіянам.

"У зв’язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ, Україна повинна бути готовою до прийому російських біженців, - написала Ірина Верещук. - Тому Мінреінтеграції запровадило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, які потребують гуманітарної допомоги або хочуть евакуюватися до України".

Той самий пост Ірини Верещук. Скріншот зі сторінки у Facebook.

До цього вона додала: "Заявку можно залишити наступним чином:

зателефонувати або написати на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp.

написати на електронну пошту: hotlinesos24@gmail.com



Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права. Ми забезпечимо мирним мешканцям Курщини необхідний захист та гуманітарну підтримку".

Висловили протест



На цей пост в соцмережі відреагували сотні дописувачів. Багато українців не тільки висловили своє обурення, але й назвали це знущанням над тими, хто втратив на цій війні близьких.



"Читаю і плачу, чесно, ну як так,як?!! Немає просто слів, після відео наших полонених, того, як ховають 20-річних хлопців, я просто плачу! Яка евакуація на територію України, нам мало колаборантів? Та хай сидять на своїх коханих болотах! Ви взагалі увляєте, як вони будуть ходити повз сиріт, вдів, батьків, які втратили дітей, повз воїнів, які свої роки віддали захисту держави? Істи наш хліб у той час, як наші хлопці тільки мріють про нього? Це знущання", - прокоментувала пост одна з дописувачок, сумчанка Олена.



Ще один з тих, хто різко прокоментував цей пост, мешканець Івано-Франківщини Дмитро, написав наступне і запитав у Ірини Верещук таке: "Якщо хтось з цих біженців наведе ракету по будь-якому цивільному об'єкту, ви готові взяти на себе кримінальну відповідальність?"

Росіяни вже цікавляться пропозицією

ТСН.ua направив до Мінреінтеграції запит з питаннями про те, чи звертався вже хтось з росіян по гуманітарну допомогу та яка ключова ціль відкриття гарячої лінії для мешканців країни-агресорки.

У відповідях для ТСН.ua в міністерстві зазначили наступне: "Звернення почали надходити. Особливо від тих, хто має родичів в Україні. Щодо мети відкриття гарячої лінії: це треба для встановлення контакту з цивільним населенням в межах зони безпеки, а також для оцінки гуманітарних потреб. Більше інформації поки надати не можемо".

Думка політолога

Своєю чергою, політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua зазначив, що соцмережі відреагували суто емоційно. Так, як це відбувається завжди.

"Соцмережі відреагували суто емоційно і абсолютно ірраціонально", - каже Фесенко.

Та продовжує: "Це суто емоційна реакція, яка не відповідає логіці військової операції в Курській області. Скажу різко: таких прикладів дурнуватої реакції у нас дуже багато. В чому суть рішення про надання гуманітарної допомоги і відкриття воєнних комендатур (поки це лише рішення, яке не реалізоване)? Треба розуміти те, про що це свідчить, треба зрозуміти логіку, а не давати оцінку питанню про гуманітарну допомогу. Ці рішення означають, що українська сторона буде створювати плацдарми на півдні Курської області на довгострокову перспективу. Це не означає те, що відбувається зараз рейд, а завтра українські війська виходять з Курської області. Ні. Це плацдарм на довгострокову перспективу. Це не означає, що Україна збирається окупувати ці території або анексувати. Таких намірів немає. Про це сказали офіційні особи".

За словами Фесенка, плацдарм на території Росії – це інструмент військового і політичного тиску на Росію на майбутніх перемовинах.

"Це означає, що ми будемо виступати на цих перемовинах з позиції сили. Не так, як зараз, коли Росія тисне на нас, перебуваючи на нашій території. Якщо ми залишаємось там (в Курській області) на довгострокову перспективу, то виникає питання про те, як бути з мирним населенням. Ми маємо продемонструвати, що Україна не буде діяти так, як діє Росія на окупованих територіях. Не буде повторення Бучі, Ірпеня, не буде помсти. Інакше ми будемо перетворюватись в такого агресора як Росія. Ми не можемо копіювати Росію. Ми маємо демонструвати контраст, що ми – цивілізована європейська держава, яка воює зовсім інакше. Гуманітарна допомога – це частина цієї цивілізованої позиції".

Зеленський: ЗСУ просуваються на Курщині! Вже понад 80 сіл і міст під контролем!

Раніше повідомлялось про те, що Україна та РФ починають переговори про обмін полоненими, взятими на Курщині.

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