"Як вовчиця": в Херсоні вирішують, як покарати мати, яка покусала правоохоронця через ТЦК

У Херсонському обласному ТЦК цей інцидент поки публічно не коментували.

Стали відомі нові подробиці випадку, коли 60-річна мати 23-річного мешканця Херсона на місцевому ринку покусала поліцейського, який разом з представниками ТЦК намагався перевірити документи у цього хлопця. Користуючись моментом, чоловік втік.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua речник поліції Херсонщини Андрій Кований, особу жінки та її сина, який втік, встановлено.

"Поліцейський в задовільному стані, живий, - каже Андрій Кований. – Зараз тривають слідчі дії, проводиться перевірка. Особу її сина встановлено, він повернувся після того, як втік".

За даними поліції, курйозності ситуації надало те, що 23-річний чоловік не підлягає мобілізації за віком, але його мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського. За фактом нападу на правоохоронця розпочато кримінальне провадження. Якщо провина жінки буде доведена в суді, то їй загрожує до п’яти років обмеження або навіть позбавлення волі. Зважаючи на те, що перевірка обставин інциденту ще триває, правоохоронці не виключають, що дії учасників отримають додаткову кваліфікацію.

Ця історія набула певного резонансу і в соцмережах. Деякі з дописувачів назвали жінку "вовчицею". Частина дописувачів висловила думку, що жінка має дуже гарні здорові зуби, інші засудили її дії, зауваживши, що поліцейський виконував свою роботу.

У Херсонському обласному ТЦК цей інцидент поки публічно не коментували.

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