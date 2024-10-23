Як воюватимуть північнокорейські солдати, якщо вони не знають російської: експерт пояснив

Фахівець з вивчення КНДР припустив, як це можливо.

Північна Корея відправила своїх солдатів на допомогу президентові Росії Володимиру Путіну у війні проти України. Втім, як вони воюватимуть, якщо не знають російської – це загадка.

Про це в інтерв’ю TSN.ua розповів лектор Унівеситету Корьо з Сеула, фахівець з вивчення Північної Кореї Федір Тертицький.

“Для мене це загадка. Можна припустити, що вони якимось чином будуть вбудовані в командний ланцюг, і командир бригади або командувач дивізії на самому верхньому рівні, де буде змичка з російською армією, там при них буде перекладач, який перекладатиме з російської на корейську і навпаки”, — каже Федір Тертицький.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Що віддав Путін за допомогу Кім Чен Ина?

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