Як воює 155 бригада під Покровськом після скандалу із СЗЧ: репортаж з фронту

Французькі гармати CAESAR, які перебувають на озброєнні 155-ї бригади, працюють в режими 24 на 7, зупиняючи просування ворога.

Після скандалу із масовим самовільним залишенням частини (СЗЧ) 155-та окрема механізована бригада ЗСУ "Анна Київська" відновила свою боєздатність. Українським бійцям вдалося загальмувати рух окупантів під Покровськом.

Про це йдеться в репортажі Андрія Цаплієнка в ТСН.Тиждень.

Як воює 155-а бригада

Ворог б’є по українських позиціях під Покровськом авіабомбами, але українська артилерія надсилає ворогові відповідь за кожен приліт.

Французькі гармати CAESAR, які перебувають на озброєнні 155-ї бригади, працюють в режими 24 на 7, зупиняючи просування ворога, щоб стабілізувати лінію фронту.

Точність французької артилерії наразі не дає ворогу втілити його очевидний план – обійти Покровськ з півночі та півдня і спробувати оточити місто. Росіяни дійшли майже до околиць міста, але штурмувати його в лоб не стали.

"Ворог наступає малими групами, максимум по десять чоловік, але їх багато. Я називаю це тактикою тарганів. Одного визначеного напрямку наступу в них немає. Що він робить? Намагається розосередити нашу увагу на багатьох напрямках”, - розповідає командир батареї 155-ої бригади Петро.

Якщо окупантам вдається закріпитися десь в передмісті Покровська, в село залітають “Леопарди 2” 155-ої бригади і розбирають будинки, в які набивається ворожа піхота.

“Техніка класна. Добре їздить. Гармата точна. По ходових якостях нема аналогів. Наші гірші. Якщо є влучання в БК, то викидається кришка, зворотній тиск. Тобто, тут немає такого, як в радянських, що, якщо влучання в башту, то вона злітає. Плюс лобова броня набагато потужніша від нашої”, - ділиться враженнями Михайло, заступник командира танкової роти 155-ої бригади.

Були сумніви, чи будуть ефективними в боях за Покровськ колісні танки з 105-міліметровою гарматою. Вона використовує чотири типи снарядів – димові на відхід, кумулятивні, осколочно-фугасні та бронебійні.

Французька якість говорить сама за себе. Відносно маленький калібр компенсується точністю гармати і маневреністю машини. Поки що AMX-10 не підводила наших.

“Вона є ефективною в розвідувальних діях. Ми можемо швидко накотитися і відкотитися за рахунок того, що вона може розвернутися на місці”, - каже Петро, командир AMX-10RC.

Коли зайва секунда на полі бою може вартувати життя, така особливість французької техніки стає вирішальною.

Кожна новостворена бригада проходить через певний період кризи. На жаль, 155-а “Анна Київська” не стала виключенням. Але хочеться думати, що цей період закінчується.

Хлопці добре навчились воювати французькою технікою, зокрема, так званими колісними танками AMX-10. А командуванню, нарешті, стало зрозуміло, що головне на війні не техніка, якою б досконалою вона не була, а добре навчені і мотивовані люди.

Про проблеми із СЗЧ

155-а бригада носить ім’я Анни Київської, легендарної королеви Франції, доньки Ярослава Мудрого. Єдиний підрозділ, названий на честь жінки. Перший – повністю озброєний і навчений французами.

Проєкт, який мав стати зразковим, в реальності продемонстрував усі проблеми комплектації війська, коли стало ясно, що сотні рекрутів самовільно втекли з бригади.

Водій AMX-10RC Василь каже, що знає лише про одного втікача, але якою була причина не здогадується. “В нас не було. Десь піхота, в тих підрозділах”, - каже він.

Про те, що стало причиною, в бригаді говорять по-різному. Називають такі проблеми, як звичайний людський страх, в когось були невирішені проблеми в сім’ї.

“З нашого дивізіону ніхто не втік. Втекли ті, хто залишився на полігоні. Вони залишились без командування і почали розбігатися. Не можна людей залишати без командування”, - каже Павло Гринько, командир вогневого взводу

Схоже, кілька проблем одночасно зійшлись в одній точці. Але завжди серед багатьох причин є одна головна.

Командир батареї 155-ої бригади Петро висловив думку, що причина у слабкості мобілізаційного ресурсу, який забезпечують центри комплектації.

“У нас люди пішли ще з полігону. Люди йшли у Франції. Люди йшли, коли ми перетинали кордон з Польщею, коли ми повертались з навчання у Франції. Але коли бригада стала в районі виконання завдань, тут залишились свідомі. Коли бригада вступила в бої з ворогом, рівень СЗЧ впав до мінімуму”, - каже він.

Як не дивно, зараз, під час важких боїв у Покровську, люди повертаються до бригади.

Зараз 155-а є ключовим формуванням, яке стримує просування ворога на цій ділянці фронту. Бійці починають відчувати, що можуть зупиняти російські штурми, і саме це відчуття впевненості у власних силах допомогло їм стабілізувати фронт.

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Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію у 155-й окремій механізованій бригаді, яка на початку року втрапила в гучний скандал через масове СЗЧ. За його словами, всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, було проаналізовано та зроблено висновки, які будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців.

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