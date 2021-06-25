Як врятуватися від сонячних опіків народними методами: поради спеціаліста

В Інтернеті велика кількість порад, та не кожна здатна допомогти.

Сонце, спека, пляж і попечена шкіра. Лише кілька хвилин потрібно, аби обгоріти. І при цьому не обов'язково перебувати під прямим промінням. Навіть затінок не рятує.

Що робити, коли шкіра вже червона та нестерпно болить - у матеріалі ТСН.19:30.

Попечені груди, живіт і ноги. Так закінчився для Тетяни відпочинок на морі. Чому "червона, як рак" - не розуміє. На пляжі з подругами відлежувалась у похмуру погоду. Тепер - без знеболювального не може заснути: тіло нестерпно чухається. Декольте ще й укривається пухирями.

Спеціальні аптечні засоби Тетяні від опіків не допомагають. Жінка шукає в Інтернеті, чим зарадити ще. Каже: хоче знайти одразу кілька порад, аби поділитися ними зі своїми трьома подругами. Вони після поїздки на море страждають не менше. В одній зі статей вичитує: шкірі нині потрібне зволоження та заспокоєння. Лід у морозилці є. Тетяна тре ним груди. Але лікар попереджає: то не надовго.

"Ефект буде короткотерміновий. Він повязаний тільки з тим, що відступає больовий синдром за рахунок того, що йде спазмування запальної зони", - каже спеціаліст.

Виявляється, вилікувати шкіру ні сметана, ані кефір також не в змозі. Максимум - полегшити біль. Але як експрес-методами користуватися ними можна. Чим жирніший продукт, тим краще він буде на шкірі.

В Інтернеті також радять спробувати натертись яєчним білком. Але дерматолог радить так не робити, адже він висихає і може стягнути шкіру, пошкодження буде ще більшими.

Щоби зволожити шкіру і зняти запалення - дерматолог радить змастити попечене місце будь-яким кремом. Хоча б дитячим, але шар має бути тонкиим. Якщо ж за кілька днів ліпше не стане, а шкіра почервоніє ще - варто звернутися до лікаря.

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