Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК: що змінилося від 1 січня

Чи дійсно зміни полегшуватимуть життя людям, яким потрібно оформити групу інвалідності?

Після гучних скандалів з МСЕК та казково багатими очільниками цих структур, президент Зеленський розпорядився ліквідувати комісії та повністю реформувати систему до нового року. Уже від 1 січня діють нові правила оформлення інвалідності.

Про те, що змінилося і чи дійсно це полегшить життя людям, розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Про МСЕК як найбільш корумповану структуру в Україні говорили ще до повномасштабної війни, нічого не змінилося й після. Так звані “медики” не цураються брати гроші навіть із українських захисників. Показовим випадком збагачення став обшук, який влаштували працівники ДБР у голови МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи.

Правоохоронці почали з’ясовувати, чи не завдяки старанням Крупи значна частина прокурорів області оформили собі групи інвалідності, щоб отримувати додаткові надбавки від держави і звільнити їх було важче. Щойно цей скандал дійшов до президента, як Зеленський скликав нараду й різко заявив, що МСЕК мають негайно ліквідувати.

Скандал, про який забули

Часу на це було відведено - до нового року. Щоправда, в МОЗ уже готувалися до цієї реформи, адже ще 2023 року стався гучний скандал з МСЕК, коли ДБР викрило чергову схему.

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Йдеться про випадок у містечку Самбір, що на Львівщині. Тут заступницю голови лікарсько-консультативної комісії правоохоронці зловили "на гарячому" - під час отримання чергового траншу, але та героїчно не здавалася і намагалася... з’їсти долари, аби не було доказів.

Тоді у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що беруться за реформи і хочуть замість інвалідності запровадити оцінку втрати функціональності. Міністр Ляшко заявив, що нинішня система інвалідності просто дає людині гроші і та сидить вдома, замість того щоб вилікуватися та знову стати до роботи. Він наголосив, що Україні час відмовитися від пострадянської моделі визначення інвалідності.

Глобальна реформа

Втім, люди таку новину зустріли без особливого захвату. Багато українців запитували: що робити тим, кого лікування в реабілітаційному центрі все одно не поверне до попереднього життя.

Міністр заявляв, що реформування медико-соціальної експертної комісії вже ухвалили, тож від 2025 року вже запровадять інші підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності. Ляшко назвав процес глобальною реформою, що буде пов’язана з реабілітацією людини.

Але згодом про реформування МСЕК говорили усе менше й вочевидь новий скандал з Крупою та її поплічниками підштовхнув зробити все швидше. У жовтні виявили корупціонерку, а вже у листопаді в Міністерстві таки представили інфографіку із покроковим поясненням, як з 1 січня 2025 року буде встановлюватися інвалідність.

У МОЗ переконують, що запровадили нові концепції оцінювання, спростили для пацієнта процес встановлення або підтвердження статусу інвалідності, послуги стануть більш доступними та фаховими. Від колишніх ідей Ляшка залишилося не так багато пунктів.

Як зміниться система?

У МОЗ пояснюють, що тепер процес буде повністю цифровізований і убезпечений від корупції. Також сформували Центр оцінювання для оскарження рішень.

Після 1 січня 2025 року документи для людей з безстроковим статусом інвалідності залишатимуться чинними. А ось для решти людей з інвалідністю, чий повторний огляд припадає на час впровадження нової системи, термін повторного огляду подовжується на 6 місяців. Усі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки зберігаються.

“Тепер в основі системи — оцінювання повсякденного функціонування людини експертними командами лікарів на базі багатопрофільних лікарень. Це комплексний підхід оцінювання впливу травми чи хвороби на повсякденну діяльність, аби швидше визначити індивідуальні потреби людини і допомогти їй з поверненням до активного, гідного життя”, - повідомляли у відомстві.

У МОЗ переконують, що для пацієнтів спростили життя. Мовляв, тепер шлях до встановлення статусу інвалідності значно скоротиться. Не буде потреби проходити лікарсько-консультативну комісію закладу — лікуючий лікар одразу направлятиме на оцінювання.

Для переліку станів лікар зможе направити на оцінювання одразу після встановлення визначеного діагнозу чи інтервенції, не очікуючи, як раніше, на 120 днів лікарняного.

Електронне направлення на додаткові обстеження формуватимуть лікарі експертної команди під час оцінювання, і без вагомих причин дообстеження не зможуть відбуватися більш як один раз. Рішення експертної команди передаватиметься на соціальну сторону через електронну систему.

Замість окремих організацій МСЕК, де більшість лікарів не займалися лікуванням, тепер оцінювання проводитимуть команди саме лікарів-практиків на базі лікарень. Пацієнт зі своїм лікарем сам обиратиме один із 300 потужних багатопрофільних закладів.

Лікарні будуть територіально рівномірно розташовані, і в одному закладі існуватиме декілька команд на кожен профіль справ. За можливості справи будуть спрямовувати у профільні заклади: наприклад, оцінювання щодо новоутворення — до онкологічного закладу, оцінювання щодо психічних захворювань — до закладу цього профілю.

Електронна система

У цих же лікарнях можна буде пройти додаткові обстеження за Програмою медичних гарантій. А замість паперового процесу буде запроваджено електронну систему.

Направлення і документи до нього, протокол, рішення та усі дії фіксуватимуться в електронній системі. У МОЗ впевнені, що це мінімізує корупційні зловживання та дозволить відстежити всі етапи щодо розгляду справи.

Склад команд не буде сталим, як це було раніше. Тепер під кожен випадок формуватиметься індивідуальний склад експертної команди. Адміністратор у закладі перевірятиме в електронній системі повноту отриманої справи та чи вірно система визначила спеціальності лікарів й форму розгляду згідно з критеріями. Після чого система визначатиме для справи профільну команду, яка має найближчий доступний час для проведення оцінювання.

Адміністратор команд не знатиме, до якої команди і на який час потрапить справа, а індивідуальні дані лікарів та пацієнтів будуть приховані одні від одних до дня оцінювання. Важливо зазначити, що ніхто з голів МСЕК не зможе приєднатися до експертних команд і принести з собою стару культуру корупції.

Перевірка після встановлення групи

Також у рамках нової постанови планується створити Центр оцінювання функціонального стану осіб, який перевірятиме обґрунтованість рішень команд та займатиметься справами, направленими на оскарження. Команда центру складатиметься з лікарів різних закладів охорони здоровʼя.

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Постанова також затверджує, що інвалідність зберігається для всіх осіб, кому інвалідність була встановлена пожиттєво. А разом зі збереження цього статусу зберігають чинність і всі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Їх інвалідність може бути переглянута виключно за їх бажання або за рішення суду.

Для осіб, яким було встановлено інвалідність зі строком повторного огляду, і він припадає на час впровадження нової системи, статус інвалідності продовжують на 6 місяців, як і відповідні виплати та гарантії.

Для осіб, які під час дії воєнного стану не проходили встановлений повторний огляд, необхідно буде його пройти: для чоловіків призовного віку — до 1 листопада 2025 року, для решти — до 1 квітня 2026 року.

Виняток становлять особи на тимчасово окупованих територіях та особи з важкими станами здоровʼя за визначеним у постанові переліком. Також оцінювання раніше за визначений попередньо строк може відбутись за запитом суду чи правоохоронних органів, зокрема в рамках кримінального провадження.

“Гори” документів геть?

Для впровадження нової системи заплановано ухвалення додаткових наказів МОЗ, які мають допомогти лікарям приймати обґрунтовані рішення та скоротити кількість документів, що отримує людина за результатами оцінювання: замість 12 довідок чи виписок у різних комбінаціях буде 1 комплексний документ.

Фінансування нових команд відбуватиметься через НСЗУ за послуги з оцінювання відповідно до прозорих вимог до діяльності команд. У МОЗ планують, що довідкова та статистична інформація про команди, їх спеціальності, місцезнаходження, черги та рішення буде доступна публічно на аналітичних панелях.

Також пацієнт може бути із представником на розгляді своєї справи, а від 2026 року пацієнту або його представнику буде дозволено знімати засідання на відео, чого не дозволяли робити раніше.

Водночас поточні зміни поки що не стосуються дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "УВАГА! Термінові зміни від 1 січня! Як встановлюватимуть інвалідність?"

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України отримало понад 2000 справ від правоохоронців щодо можливих фальшивих інвалідностей, виданих медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).

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