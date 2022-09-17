Як втримати від нападу окупантів звільнену Харківщину: відповідь експерта

Контрнаступ ЗСУ застав російські війська зненацька. Українська армія просувається одразу на двох напрямках — Херсонська область та Харківська. Військові змогли звільнити понад 1 000 квадратних кілометрів української землі від початку осені.

Військовий експерт розповів, чи потрібно тримати українські війська на кордоні Харківської області з РФ.

"Так чи інакше, деяка частина наших ресурсів, саме з харківського плацдарму, вона буде передислокована до більш вигідних напрямків. Все залежить від того, які плани у Генштабу ЗСУ. За рахунок звільнення Харківщини ми можемо збільшувати спецоперації з деокупації як Луганської, так і Донецької областей. Запитання в іншому – який саме напрямок буде ефективним. Тому цей потенціал може залишитися на лівому березі. Саме з кордону північно-східної частини Луганщини присутні підрозділи російських окупаційних військ", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня українська армія пішла в контрнаступ на Харківському та Херсонському напрямках. Спершу Збройні сили розпочали операцію на південному напрямку, а за кілька днів українські захисники прорвали оборону ворога на Харківському напрямку.

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