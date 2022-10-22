Як Євросоюз допомагає Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру: Стефанишина оприлюднила перелік кроків

Вже протягом двох тижнів у всіх країнах Європейського Союзу ведеться робота з операторами енергосистем щодо постачання допомоги в Україну.

Європейський Союз допомагатиме Україні з відновленням енергетичної системи.

Про це в ефірі "1+1" в рамках телемарафону розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.

"Тут важливий також контекст: порівняно з попередніми обстрілами Російської Федерації, які припадали на елементи критичної інфраструктури, у тому числі на енергетичну інфраструктуру, сьогодні, спільно з міжнародними партнерами ми підтверджуємо, що це цілеспрямовані масовані атаки проти громадян України, спрямовані на деморалізацію населення, і, відповідно, спричинення людських жертв в силу різних обставин, пов'язаних з енергетичною кризою. Тому і відповідь на ці виклики буде цілісною і комплексною", - зазначила вона.

Як повідомила Стефанишина, вже після перших ракетних обстрілів минулого понеділка Європейському Союзу її команда передала перелік потреб у обладнанні і матеріалах.

"І вже протягом двох тижнів у всіх країнах Європейського Союзу ведеться робота з операторами енергосистем щодо постачання в Україну цієї допомоги. Більше того, в Україні був Єврокомісар Янез Ленарчич з питань кризового менеджменту, він сприяв додатково виділенню 200 мільйонів євро для того, щоб країни ЄС, які можуть допомогти Україні, також не страждали фінансово, щоб профінансувати цю допомогу. І буквально вчора поїхав з України президент Енергетичного співтовариства Європейського Союзу, який також протягом цих семи місяців війни забезпечував постачання в Україну елементів для відновлення електромереж, і особисто працював з операторами, такими, як "Укренерго" в Україні, в країнах ЄС. Це непрямий мандат енергетичного співтовариства, але це показує, що наші друзі разом з нами борються на всіх фронтах і роблять все можливе", - наголосила вона.

Ольга Стефанишина зазначила, що до кінця року уряд розраховує, що Україна буде забезпечена усім необхідним, розуміючи, що такі ракетні обстріли можуть повторюватись, розуміючи, що це цілеспрямований процес щодо руйнації критичної інфраструктури.

"Ми з нашими партнерами починаємо вже мислити системно і, реагуючи на кризу, що існує, вже готуємося до наступних кризових моментів, до яких ми будемо більш підготовленими, і оперативніше зможемо відновлювати зруйновану інфраструктуру", - резюмувала вона.

Нагадаємо, російські окупанти 22 жовтня знову влаштували масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах у різних областях України. Внаслідок цього без електропостачання опинилися люди у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

У Міністерстві закордонних справ України ракетні удари Росії по інфраструктурі України назвали частиною геноциду.

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