Як забезпечити якість палива і чи можливе найближчим часом його здешевлення

Як забезпечити якість палива і чи можливе найближчим часом його здешевлення

Неабиякий вплив на ціну і якість має тіньовий ринок нафтопереробки.

Більшу частину вітчизняного ринку палива і досі складає імпортований продукт. Відмовитися від нього можливо лише модернізувавши власні потужності нафтопереробки, та поборовши тіньовий ринок, що складає ледь не 40% усієї перепрацьованої нафти, кажуть нафтовики.

Як забезпечити якість палива, його стабільну ціну, і чи можливе найближчим часом його здешевлення - 11 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Високу якість палива нині не забезпечити без установок. Зветься вона - ізомеризаційною, коштує понад 30 млн доларів, і віднедавна на повну працює у Кременчуцькому Нафтопереробного заводу.

Вона забезпечує виготовлення якісного палива. А ще відмову від російських реактивів у переробці нафти. А це все - енергонезалежності вітчизняного ринку палива.

"На сьогоднішній день Україна є імпортозалежною країною з енергоресурсів. Так наприклад- дизельного палива вітчизняні виробники можуть і виробляють близько 20-30%. Це дуже мало. Ми можемо і хочемо виробляти і переробляти більше", - говорить начальниця управління сировинного забезпечення та реалізації ПАТ "Укртатнафта" Дарія Скакаліна.

Для цього найбільший нафтопереробний завод країни - Кременчуцький, який забезпечує нафтопродуктами понад третину українського ринку, займається постійною модернізацією обладнання. Підприємству цьогоріч виповнюється 55 років.

За словами в.о. першого заступника голови правління ПАТ "Укртатнафта" Руслана Ляпки, минулого року оновили лабораторію з контролю якості сировини, де щомісячно тестується понад як 22 тисяч зразків нафти. А нині Кременчуцький НПЗ працює над установкою з очистки дизеля, що має зменшити вартість палива.

Та неабиякий вплив на ціну і якість має ще й тіньовий ринок нафтопереробки.

Новини України: бензин і дизель – чи можливе найближчим часом здешевлення палива

"Згідно з останніми даними, тіньовий ринок складає майже 40% готових бензинів та нафтопродуктів. Не дивлячись на те, що наразі стандартом готових нафтопродуктів є Євро-5, та якість яку надають ті "сірі" виробники - вона не перевищує навіть стандарту Євро-3", - зазначає керівник програми лояльності та покращення клієнтського досвіду ПАТ "Укртатнафта" Броніслав Чумак.

І лише за належної боротьби з тіньовим ринком, та постійної модернізації технологій, переконані нафтовики, вже за 3-5 років, частка українського пального на внутрішньому ринку зросте із 30% до 60%.

Читайте також:

Найпопулярніші українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

бензину та дизельного пального Українським АЗС встановили нову граничну вартість пального : якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель

: якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель Уперше за 100 років в усьому світі припинили використовувати один із видів бензину

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання