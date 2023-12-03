Як захисники виходили з "Азовсталі": спогади розвідника, який пережив пекло

Український розвідник Олександр Нємков був один із військовослужбовців, що прилетіли в оточений Маріуполь на гелікоптерах. Він пригадав, як українські захисники виходили з “Азовсталі”.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий розповів, що він разом із побратимами виходив з позиції майже останній, бо вони прикривали всіх інших.

“У нас же припинилися бої, тому що ворог вже сидів буквально в трьох-чотирьох метрах від нас. Ми через стінку сиділи в приміщенні просто. Вони робили вигляд, нібито їх там немає, намагалися, тихіше поводилися. Але, в принципі, ми все це чули. Коли хлопці вже виходили самі з комбінату, мені так здається, що були ті люди, які до декого спробували відноситись трохи зухваліше. Але я вважаю, що вони таким чином проявляли свою слабкість”, — розповів Олександр Нємков.

Він каже, що в бою жоден з тих росіян ніколи б не взяв у полон хлопців, які вийшли з “Азовсталі”, навіть до них не дістався.

“Я хотів в них гранату кинути. Але не дозволяли, тому що в нас був час примирення, евакуація поранених. Сказали, що ми поки що не ведемо вогонь, не стріляємо. Вони не стріляли, але про всяк випадок ми були готові насправді. У нас все було готово, щоб їх знищити”, — розповів розвідник.

Після того, як військові вийшли з “Азовсталі”, вони здали зброю, їх обшукали та перевірили їхні речі, згадує Олександр Нємков.

“Посадили в автобуси, пройшлись з анкетами, був Червоний Хрест. Написали, що я такий-такий, телефони залишили рідних, поставили число і все на тому. Потім ми ще трішки почекали і повезли нас в Оленівку. Десь добу ми чекали перед в’їздом туди. Потім у моєму випадку через чотири дні, здається, нас звідти вивезли”, — розповів Олександр Нємков.

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