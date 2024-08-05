Як захистити F-16 в Україні та чому нереально їх знищити: мама "Джуса" відповіла

Вона пояснила, чому для цих літаків є більше захищених місць.

Літаки F-16 менші, ніж наші наявні винищувачі. Вони менші за розмахом крил. Вони спокійно влізають у стаціонарні бетонні ангари, які в нас є.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці ТСН Наталі Нагорній розповіла Лілія Аверʼянова, мама легендарного пілота Джуса (Андрія Пільщикова), який загинув у авіакатастрофі.

“По-перше, F-16 менший і легший, ніж Міг-29. Тому для них є більше захищених місць. По-друге, щоб ми розуміли, що в принципі жодна країна світу не може заховати всі свої літаки. Захист цих літаків не відбувається таким чином, що все заховати десь під землею. Звичайно, треба всю інфраструктуру якось охороняти, як зараз кажуть, багатоешелонованою протиповітряною обороною. Тобто на всіх підступах мають стояти такі системи, які потрібні для захисту цих аеродромів. Якщо говорити про знищення, літаки могли бути знищені в перший день війни, але цього не сталося. Тому що о третій годині ночі вже наші хлопці підіймалися в повітря і переганяли машини на абсолютно різні аеродроми”, — каже Лілія Авер’янова.

За її словами, F-16 не мають перебувати близько до кордону, щоб не стати трофеєм для ворога.

“Їх ще треба захищати не тільки технічно. Ми маємо розуміти, що ми перебуваємо в суспільстві, де є люди, які можуть шпигувати. І от тут є важлива складова захисту зсередини. Тому що можна будь-які системи зовнішні застосовувати, вдосконалювати, але якщо знайдеться кріт, він може зіпсувати багато що”, — розповіла мама “Джуса”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: F16 в Україні! МАМА ДЖУСА розповіла ВСЕ! Яким був останній ТИЖДЕНЬ життя сина!

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