Як закінчити війну Росії проти України: Марія Берлінська назвала важливі пункти

Очільниця волонтерського проєкту “Victory drones” Марія Берлінська вважає, що всі українці повинні працювати над тим, щоб війна закінчилась, а не бути відірваними від фронту та лише "вболівати за ЗСУ".

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

"Перший пункт - це прийняти реальність і зрозуміти, що війна - це серйозно і надовго. Це не те, що скоро все закінчиться. Мені виглядають трагікомічними усі ці форуми на тему, що ми робитимемо після перемоги. Не треба робити ніяких стратегій, просто створювати план конкретних дій і робити", - пояснила волонтерка.

Марія Берлінська додала, що війна триватиме або до розвалу Росії, або до повної капітуляції України.

"Війна - це пункт номер два після прийняття реальності. Війна - це постійний стан людства. Просто вона має різні домени та прояви. Я завжди намагаюсь пояснити, що ми українці, маємо обєднатись в одну велику родину. Навіть якщо війна в якийсь момент перейде у заморожену фазу, то це тільки тимчасове явище. Війна йтиме постійно: або до розвалу Росії, або до повного поглинання України, звідки почнеться платцдарм для наступу на Європу", - сказала вона

Третім пунктом Марія Берлінська назвала, зброю, яка здатна знищити наступальні спроможності РФ, зокрема: снаряди, логістику, військові підприємтва, особовий склад.

"Це постійне примушування агресора", - сказала вона.

Берлінська наголосила, що суспільство не повиненне бути відірваним від фронту, мовляв "хай ЗСУ воюють, а я тут поспостерігаю".

"Армія не виграє війну. І не може виграти війну проти Росії: армія може виграти час і певні битви, але війну може виграти народ. Я скажу таку важку цинічну правду: неможливо перемогти народ, який став армією", - сказала вона.

Активістка зазначила, що потрібно вкладатись в оборонку: виготовлення дронів, снарядів, зброї та ракет. Вона зазначила, що 140 млн росіян не можливо знищити, але можна повернути до реальності.

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Нагадаємо, Марія Берлінська вважає, що Росія у війні проти України йтиме до кінця. Вона наголосила, що українці повинні бути готовими до того, що легко не буде.

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