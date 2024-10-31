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Як закінчити війну Росії проти України: Марія Берлінська назвала важливі пункти

Як закінчити війну Росії проти України: Марія Берлінська назвала важливі пункти

Марія Берлінська

Берлінська наголосила, що неможливо перемогти народ, який став армією.

Очільниця волонтерського проєкту “Victory drones” Марія Берлінська вважає, що всі українці повинні працювати над тим, щоб війна закінчилась, а не бути відірваними від фронту та лише "вболівати за ЗСУ".  

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

"Перший пункт - це прийняти реальність і зрозуміти, що війна - це серйозно і надовго. Це не те, що скоро все закінчиться. Мені виглядають трагікомічними усі ці форуми на тему, що ми робитимемо після перемоги. Не треба робити ніяких стратегій, просто створювати план конкретних дій і робити", - пояснила волонтерка. 

Марія Берлінська додала, що війна триватиме або до розвалу Росії, або до повної капітуляції України. 

"Війна - це пункт номер два після прийняття реальності. Війна - це постійний стан людства. Просто вона має різні домени та прояви. Я завжди намагаюсь пояснити, що ми українці, маємо обєднатись в одну велику родину. Навіть якщо війна в якийсь момент перейде у заморожену фазу, то це тільки тимчасове явище. Війна йтиме постійно: або до розвалу Росії, або до повного поглинання України, звідки почнеться платцдарм для наступу на Європу", - сказала вона

Третім пунктом Марія Берлінська назвала, зброю, яка здатна знищити наступальні спроможності РФ, зокрема: снаряди, логістику, військові підприємтва, особовий склад.

"Це постійне примушування агресора", - сказала вона.

Берлінська наголосила, що суспільство не повиненне бути відірваним від фронту, мовляв "хай ЗСУ воюють, а я тут поспостерігаю". 

"Армія не виграє війну. І не може виграти війну проти Росії: армія може виграти час і певні битви, але війну може виграти народ. Я скажу таку важку цинічну правду: неможливо перемогти народ, який став армією", - сказала вона. 

Активістка зазначила, що потрібно вкладатись в оборонку: виготовлення дронів, снарядів, зброї та ракет. Вона зазначила, що 140 млн росіян не можливо знищити, але можна повернути до реальності. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Берлінська відверто про мобілізацію 18-річних, третю світову та іді0тів у погонах

Нагадаємо, Марія Берлінська вважає, що Росія у війні проти України йтиме до кінця. Вона наголосила, що українці повинні бути готовими до того, що легко не буде.

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