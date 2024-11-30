Як закінчиться осінь і чи буде справжня зима 1 грудня: свіжий прогноз синоптиків

Зима розпочнеться з високих як для грудня температурних показників.

Вже завтра, 1 грудня, холодна пора вступить у свої права і принесе українцям погодні сюрпризи. Синоптики прогнозують, що початок грудня подекуди буде із мокрим снігом та дощем.

Які температурні позначки очікувати сьогодні і до чого готуватися найближчим часом дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Рубіж осені та зими

На рубежі осені та зими погода в Україні зміниться. Про це каже синоптикиня Наталка Діденко. Якщо впродовж робочого тижня циклон над Грецією приносив нам дощі та мокрий сніг, то вихідними погоду в Україні вже визначатиме антициклон.

"У суботу-неділю погоду всієї України визначатиме антициклон, отже буде скрізь без опадів. І порівняно тепло", - написала вона.

Погода на вихідні

А от прогноз синоптика Ігоря Кибальчича свідчить про те, що сьогодні у центральних, місцями південних та західних областях можливі опади у вигляді дощу із мокрим снігом.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер 5-10 м/с. Температура вночі -1…+4 °С, вдень 0…+5 °С, а у центральних та південних областях повітря прогріється до +6…+11 °С. А вже завтра - зима, і місцями погода відповідатиме календарю.

"У неділю, 1 грудня, у південно-західній частині країни утримається погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, на решті території України без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7 – 12 м/с, у південних та центральних областях пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +1...+6 °С, у південних областях та у Криму +4...+9 °С", - каже синоптик.

Погода у грудні

Тим часом стало відомо, що цього року погода у грудні в Україні буде у межах норми. Про це свідчить прогноз "Українського гідрометцентру". Середня місячна температура повітря, за даними синоптиків, передбачається від 4° морозу до 2° тепла, що близько до норми.

У грудні починається метеорологічна зима - після переходу середньої добової температури через 0° у бік зниження - в основному в першій декаді місяця, на півдні країни у другій декаді грудня.

Якою буде зима в Україні

Загалом цьогорічна зима, за прогнозами, може бути теплою, а середня температура за сезон перевищить кліматичну норму приблизно на 2 градуси. Таку інформацію раніше озвучила кліматологиня Віра Балабух.

Вона зазначила, що за останні три десятиліття середня зимова температура в Україні зросла майже на 1,5 градуса порівняно з 70-80 роками ХХ століття. Існує ймовірність, що ця тенденція збережеться й цьогоріч. Проте експертка застерігає, що можливі різкі похолодання та вторгнення арктичного повітря.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на вихідні. Більше про це читайте у новині.

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