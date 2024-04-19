Як закінчиться війна і чого найбільше бояться росіяни: сенсаційні заяви Буданова для WP

Україна, а отже і ГУР, ніколи не припинять боротьбу з ворогом. Це гарантує Буданов.
Очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю американському видання The Washington Post знову приголомшив своїм прогнозом. Український командир і головний розвідник сказав, коли закінчиться війна, чи варто чекати на розпад Росії, як він оцінює стан Путіна і коли в України з’явиться “вікно можливостей”, щоб докорінно змінити ситуацію на фронті.
Про все це, а також якої стратегічної помилки припустився Путін, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.
Буданов — “темний принц”
“Темний принц війни в Україні” — саме так, трохи пафосно, але правдиво американські журналісти з Washington Post характеризують українського очільника ГУР Кирила Буданова. Кажуть, військовий не лише ефективний командир і керівник, але й справжня українська зірка. Медійників вражає його образ і кількість мемів з Будановим, про що вони пишуть з відвертим захватом. Описують Буданова ну дуже літературно:
“У напівтемряві кабінету ледь помітно похмуре обличчя генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Він любить працювати в темряві, як і личить начальнику української військової розвідки ГУР. За його спиною видно картину, на якій зображена гігантська сова, символ його управління, яка жорстоко пожирає кажана, який є символом російської зовнішньої розвідки ГРУ.
Буданов — темний принц української війни. Його вбивчий погляд став іконою для українців — символом хоробрості та непокори у війні з Росією. Українське видання НВ називає його людиною «без усмішки». Мем, який поширюється в Інтернеті, показує дев’ять однакових фотографій його похмурого обличчя з позначками «щасливий», «злий», «занепокоєний», «схвильований» і так далі”.
Чим закінчиться війна?
Буданова похвалили, але давайте до деталей. Кирило Буданов назвав, як би він хотів, щоб закінчилась російсько-українська війна. Начальник ГУР відповів відверто і, мабуть, назвав одну з найбільших мрій кожного українця.
“Чим закінчиться ця війна? Буданов обережно ставився до прогнозів. Він сказав, що «не був би проти» можливого розпаду Росії на дрібні частини. Але він застеріг: «У російських мріях вони окупували всю Україну, а в наших мріях ми маємо парад Перемоги… до Москви». Іншими словами, жоден результат малоймовірний”, — пише WP.
До речі, і тут журналісти не змогли обійти осторонь ще один мем про Буданова. Він має ось такий вигляд.
На ньому Путін, гуляючи парком запитує Буданова, чи не вкусить його пес. Буданов відповідає “ні” і песик знешкоджує диктатора з пістолета.
Путін має “зникнути”
І хоч парад на Червоній площі, так само як і миттєва ліквідація Путіна, це не мета, а такі собі жарти, у Буданова розуміють, що ця війна не закінчиться, поки в Росії існує чинний режим. Отже, так чи інакше, Путін має зникнути. Запитали у Буданова і про так званий “корейський сценарій” і чи можливий він в Україні. Кирило Олексійович відповів з гумором.
“Ця війна триватиме, поки цей режим в Росії», — сказав він. «За наступного режиму це може змінитися чи ні, але буде вікно можливостей». Коли я запитав про «корейське рішення» шляхом переговорів, він зіщулився і запитав, чи хочу я, щоб Україна стала Північною Кореєю”, — йдеться в матеріалі WP.
Буде більше операцій вглибині РФ
Україна, а отже і ГУР, ніколи не припинять боротьбу з ворогом. Це гарантує Буданов. За його словами, продовжать розвідники і свої атаки вглибині Росії: йдеться і про атаки безпілотниками і про дещо значно вагоміше.
“Щоб протистояти росіянам, Буданов планує нові транскордонні атаки з боку «російських добровольців», які діють всередині Росії за підтримки його служби, а також нові атаки безпілотників. Він пояснив: «Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти».
Мета полягає в тому, щоб показати, що президент Володимир Путін не може «захистити населення від проникнення війни в Росію», пояснив він. «Коли ти сидиш, скажімо, в Пітері, і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримаєш її … Але люди починають нервувати, коли атакують якийсь об’єкт біля їхнього будинку»”, — пише WP.
Буданов на передовій
Буданов особисто часто бере участь в операціях ГУР пліч-о-пліч зі своїми побратимами. В кабінеті у Буданова поруч лежить кулемет 50-го калібру, пише автор статті. Скоріше за все, йдеться про американський кулемет Браунінг. З ним Буданов кілька разів виходив на бойові завдання.
“Біля його столу лежить купа броні та кулемет 50-го калібру, і вони не для показу. За його словами, Буданов регулярно їздить на передову в Бахмут, Авдіївку, «усюди». «Іноді мені необхідно бути зі своїми людьми, щоб мотивувати їх. Я не шукаю виправдань, чому хтось не може щось зробити. Тому завдання завжди буде виконано»”, — йдеться в матеріалі.
І знову ж таки, все це — не пусті балачки, бо у Мережі навіть є цьому беззаперечні докази. У лютому 2024-го медіа розповсюдили відео бойового виходу Буданова. Очільник розвідки у броні та стильових тактичних окулярах, під звуки вибухів підписав прапор на передовій.
І це, звісно, не все. Раніше ЗМІ також публікували фото Буданова у Бахмуті, коли у місті саме точились найжорстокіші бої. Спеціалістам пізніше вдалося геолокувати місцезнаходження командира. Він пересувався у кілометровій зоні поблизу фронту. Начальнику путінського ГРУ Костюкову таке і не снилося.
Недолугі фейки рашистів
На цьому фоні дуже смішно виглядають постійні інформаційні вкиди росіян і безглузді фейки про смерть очільника ГУР МО. Про вже “третю смерть” Буданова попередили 17 квітня в Центрі протидії дезінформації:
“Під Харковом загинули головнокомандувач ЗСУ та керівник ГУР”. Це — фейк.
Брехня: в результаті ракетного удару російських військ по Чугуєву на Харківщині ліквідовано головкома ЗСУ Сирського та очільника Головного управління розвідки Буданова. Цю новину тиражують прокремлівські Telegram-сміттярки.
Правда: насправді повідомлення фейкоробів про “ліквідацію” представників вищого українського командування з’являються у соцмережах регулярно з 2022 року. Цього разу — це ще й частина кампанії з нагнітання істерії щодо ситуації у Харкові.
Пропагандисти неодноразово поширювали такі фейки не лише про Буданова (мінімум двічі — у травні і серпні 2023 року), а й про ексголовкома Залужного, Танцюру (екскомандувач сил ТрО) та інших українських генералів.
Щоразу ці повідомлення спростовували самі ж росіяни, як і в цьому випадку — частина росЗМІ вже встигла все списати на “помилку”.
Насправді, це не “помилки”, а цілеспрямована кампанія з деморалізації українських військових та цивільних шляхом провокування емоційних “гойдалок”.
Буданов похвалив Трампа
Запитали у Буданова і про його ставлення до скандального кандидата в президенти США Дональда Трампа. В Україні досі багато хто боїться, що той, якщо знову прийде до влади, саботуватиме допомогу Україні і буде тиснути, щоб Київ пішов на невигідний мир із Москвою. Буданов заявив, що поважає Трампа, і пояснив чому.
“Ближче до кінця нашої розмови я запитав Буданова, чи не хвилюється він, що в разі обрання Трампа він може спробувати нав’язати врегулювання. Його відповідь мене здивувала, але, можливо, вона підкреслила, який він спритний розвідник. Він уже залучає потенційні активи.
"Я дуже поважаю особистість Трампа", — сказав Буданов. Він зазначив, що колишній президент навчався у військовій академії, і відзначив його стійкість. «У його житті було дев’ять випадків, коли він піднімався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався». Але щодо будь-якого мирного плану Трампа він сказав: «Навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день»”, — пише автор статті.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БУДАНОВ СКАЗАВ, ЯК І ЧИМ МОЖЕ ЗАКІНЧИТИСЯ ВІЙНА!
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