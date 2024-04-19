Як закінчиться війна і чого найбільше бояться росіяни: сенсаційні заяви Буданова для WP

Україна, а отже і ГУР, ніколи не припинять боротьбу з ворогом. Це гарантує Буданов.

Очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю американському видання The Washington Post знову приголомшив своїм прогнозом. Український командир і головний розвідник сказав, коли закінчиться війна, чи варто чекати на розпад Росії, як він оцінює стан Путіна і коли в України з’явиться “вікно можливостей”, щоб докорінно змінити ситуацію на фронті.

Про все це, а також якої стратегічної помилки припустився Путін, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Буданов — “темний принц”

“Темний принц війни в Україні” — саме так, трохи пафосно, але правдиво американські журналісти з Washington Post характеризують українського очільника ГУР Кирила Буданова. Кажуть, військовий не лише ефективний командир і керівник, але й справжня українська зірка. Медійників вражає його образ і кількість мемів з Будановим, про що вони пишуть з відвертим захватом. Описують Буданова ну дуже літературно:



“У напівтемряві кабінету ледь помітно похмуре обличчя генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Він любить працювати в темряві, як і личить начальнику української військової розвідки ГУР. За його спиною видно картину, на якій зображена гігантська сова, символ його управління, яка жорстоко пожирає кажана, який є символом російської зовнішньої розвідки ГРУ.

Буданов — темний принц української війни. Його вбивчий погляд став іконою для українців — символом хоробрості та непокори у війні з Росією. Українське видання НВ називає його людиною «без усмішки». Мем, який поширюється в Інтернеті, показує дев’ять однакових фотографій його похмурого обличчя з позначками «щасливий», «злий», «занепокоєний», «схвильований» і так далі”.

Чим закінчиться війна?

Буданова похвалили, але давайте до деталей. Кирило Буданов назвав, як би він хотів, щоб закінчилась російсько-українська війна. Начальник ГУР відповів відверто і, мабуть, назвав одну з найбільших мрій кожного українця.

“Чим закінчиться ця війна? Буданов обережно ставився до прогнозів. Він сказав, що «не був би проти» можливого розпаду Росії на дрібні частини. Але він застеріг: «У російських мріях вони окупували всю Україну, а в наших мріях ми маємо парад Перемоги… до Москви». Іншими словами, жоден результат малоймовірний”, — пише WP.

До речі, і тут журналісти не змогли обійти осторонь ще один мем про Буданова. Він має ось такий вигляд.

Скриншот з відео / YouTube

На ньому Путін, гуляючи парком запитує Буданова, чи не вкусить його пес. Буданов відповідає “ні” і песик знешкоджує диктатора з пістолета.

Путін має “зникнути”

І хоч парад на Червоній площі, так само як і миттєва ліквідація Путіна, це не мета, а такі собі жарти, у Буданова розуміють, що ця війна не закінчиться, поки в Росії існує чинний режим. Отже, так чи інакше, Путін має зникнути. Запитали у Буданова і про так званий “корейський сценарій” і чи можливий він в Україні. Кирило Олексійович відповів з гумором.



“Ця війна триватиме, поки цей режим в Росії», — сказав він. «За наступного режиму це може змінитися чи ні, але буде вікно можливостей». Коли я запитав про «корейське рішення» шляхом переговорів, він зіщулився і запитав, чи хочу я, щоб Україна стала Північною Кореєю”, — йдеться в матеріалі WP.

Буде більше операцій вглибині РФ

Україна, а отже і ГУР, ніколи не припинять боротьбу з ворогом. Це гарантує Буданов. За його словами, продовжать розвідники і свої атаки вглибині Росії: йдеться і про атаки безпілотниками і про дещо значно вагоміше.

“Щоб протистояти росіянам, Буданов планує нові транскордонні атаки з боку «російських добровольців», які діють всередині Росії за підтримки його служби, а також нові атаки безпілотників. Він пояснив: «Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти».

Мета полягає в тому, щоб показати, що президент Володимир Путін не може «захистити населення від проникнення війни в Росію», пояснив він. «Коли ти сидиш, скажімо, в Пітері, і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримаєш її … Але люди починають нервувати, коли атакують якийсь об’єкт біля їхнього будинку»”, — пише WP.

Буданов на передовій

Буданов особисто часто бере участь в операціях ГУР пліч-о-пліч зі своїми побратимами. В кабінеті у Буданова поруч лежить кулемет 50-го калібру, пише автор статті. Скоріше за все, йдеться про американський кулемет Браунінг. З ним Буданов кілька разів виходив на бойові завдання.

“Біля його столу лежить купа броні та кулемет 50-го калібру, і вони не для показу. За його словами, Буданов регулярно їздить на передову в Бахмут, Авдіївку, «усюди». «Іноді мені необхідно бути зі своїми людьми, щоб мотивувати їх. Я не шукаю виправдань, чому хтось не може щось зробити. Тому завдання завжди буде виконано»”, — йдеться в матеріалі.

І знову ж таки, все це — не пусті балачки, бо у Мережі навіть є цьому беззаперечні докази. У лютому 2024-го медіа розповсюдили відео бойового виходу Буданова. Очільник розвідки у броні та стильових тактичних окулярах, під звуки вибухів підписав прапор на передовій.

І це, звісно, не все. Раніше ЗМІ також публікували фото Буданова у Бахмуті, коли у місті саме точились найжорстокіші бої. Спеціалістам пізніше вдалося геолокувати місцезнаходження командира. Він пересувався у кілометровій зоні поблизу фронту. Начальнику путінського ГРУ Костюкову таке і не снилося.

Недолугі фейки рашистів

На цьому фоні дуже смішно виглядають постійні інформаційні вкиди росіян і безглузді фейки про смерть очільника ГУР МО. Про вже “третю смерть” Буданова попередили 17 квітня в Центрі протидії дезінформації:

“Під Харковом загинули головнокомандувач ЗСУ та керівник ГУР”. Це — фейк.

Брехня: в результаті ракетного удару російських військ по Чугуєву на Харківщині ліквідовано головкома ЗСУ Сирського та очільника Головного управління розвідки Буданова. Цю новину тиражують прокремлівські Telegram-сміттярки.

Правда: насправді повідомлення фейкоробів про “ліквідацію” представників вищого українського командування з’являються у соцмережах регулярно з 2022 року. Цього разу — це ще й частина кампанії з нагнітання істерії щодо ситуації у Харкові.

Пропагандисти неодноразово поширювали такі фейки не лише про Буданова (мінімум двічі — у травні і серпні 2023 року), а й про ексголовкома Залужного, Танцюру (екскомандувач сил ТрО) та інших українських генералів.

Щоразу ці повідомлення спростовували самі ж росіяни, як і в цьому випадку — частина росЗМІ вже встигла все списати на “помилку”.

Насправді, це не “помилки”, а цілеспрямована кампанія з деморалізації українських військових та цивільних шляхом провокування емоційних “гойдалок”.

Буданов похвалив Трампа

Запитали у Буданова і про його ставлення до скандального кандидата в президенти США Дональда Трампа. В Україні досі багато хто боїться, що той, якщо знову прийде до влади, саботуватиме допомогу Україні і буде тиснути, щоб Київ пішов на невигідний мир із Москвою. Буданов заявив, що поважає Трампа, і пояснив чому.

“Ближче до кінця нашої розмови я запитав Буданова, чи не хвилюється він, що в разі обрання Трампа він може спробувати нав’язати врегулювання. Його відповідь мене здивувала, але, можливо, вона підкреслила, який він спритний розвідник. Він уже залучає потенційні активи.

"Я дуже поважаю особистість Трампа", — сказав Буданов. Він зазначив, що колишній президент навчався у військовій академії, і відзначив його стійкість. «У його житті було дев’ять випадків, коли він піднімався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався». Але щодо будь-якого мирного плану Трампа він сказав: «Навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день»”, — пише автор статті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БУДАНОВ СКАЗАВ, ЯК І ЧИМ МОЖЕ ЗАКІНЧИТИСЯ ВІЙНА!

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