Як зекономити на опаленні в Україні і не мерзнути: декілька важливих порад

Як зекономити на опаленні в Україні і не мерзнути: декілька важливих порад

В Україні вже стартував опалювальний сезон, тож розповідаємо, як зберегти тепло у домі і гроші у кишені.

З настанням холодів чи не більшу частину українців цікавить, як економити на опаленні у своєму помешканні, адже значна сума сімейного бюджету іде на оплату за тепло.

Тож ТСН.ua розповідає, як економити на опаленні квартири чи приватного будинку.

Утеплення помешання

Найвигідніше подбати про енергоефективність свого помешкання. Адже тепло втікає через неотеплені стіни, погані вікна та дах. Тож вікна варто змінити на пластикові хоча б з потрійним склопакетами. Двері також варто замінити на якісні, через шпарини яких не "гулятиме" вітер.

Також не потрібно шкодувати грошей на утеплення фасаду квартири, чи будинку. Звісно, це задоволення не з дешевих, але воно окупиться вже за кілька опалювальних сезонів, а ви не "грітимете" вулицю. У випадку хорошої термоізоляції, економія на опаленні може сягати 50%.

Терморегулятори

Якщо будинок чи квартира добре утеплені, то зекономити на опаленні до 20% допоможуть ще й програмовані терморегулятори. Вони будуть вмикати нагрів до вставленої комфортної температури, а потім самостійно відключати його.

Якщо у помешканні нікого немає вдень, то на цей період можна вимкнути опалення, або звести його до мінімальної комфортної температури, це також допоможе добряче зекономити гроші.

Лічильник на тепло

Посилити заощадження на опалені допоможе індивідуальний лічильник на тепло. Утім, у старих багатоквартирних будинках його досить складно встановити. Якщо тепло до помешкання подається по стояку і відсутнє закільцоване постачання лише для квартири, то такий варіант - неможливий. Утім вирішити цю проблему можна більш глобально - встановити у будинку індивідуальний тепловий пункт - це великий лічильник з електронними датчиками. Мешканці будинку самі зможуть запрограмувати температуру, яка буде в їхніх оселях.

Встановлення такого приладу коштуватиме чимало, але допоможе до 70% менше платити за опалення.

Оптимальний котел для опалення

Власникам індивідуального опалення, для кращого заощадження, варто подумати про встановлення оптимального котла.

Через тарифи газовий котел вже не вважається економними, як це було раніше. Тож експерти радять замінити його на конденсаційні або встановити паралельно з котлом тепловий насос.

А ось електричний котел буде вигідний тільки якщо використовувати пільгові тарифи та багатофазні лічильники.

Власники приватного будинку мають ще на вибір твердопаливний котел, який допоможе зекономити. Але такий прилад вимагає регулярного обслуговування.

Також експерти радять в приміщенні не встановлювати температуру вище 20 градусів. Це допоможе не лише заощадити кошти, але й підтримати здоров'я у правильному тонусі.

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