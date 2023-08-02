Як зенітники збивають ворожі "шахеди": військові розкрили свої секрети (відео)

Перший іранський дрон "мисливці на "шахедів" збили майже рік тому. Зараз на їхньому рахунку вже пів тисячі таких безпілотників.

Вогневі групи, які збивають ворожі "шахеди", — мобільні. Вони швидко змінюють позиції, аби переслідувати ворожі цілі та знищувати їх із різних видів зброї. Між російськими атаками українські захисники неба постійно тренуються.

Про те, як відбуваються такі тренування, йдеться в сюжеті ТСН.

Сухопутний підрозділ зенітників під час повітряної тривоги швидко займає нову позицію, а військові оперативно заряджають зброю. Вона тут різних калібрів, аби вражати цілі на різних висотах. Командир зенітно-ракетного дивізіону каже, що бійці мають набити і руку, і око, аби в нічному небі влучно знищувати ворожі дрони.

Командрир підрозділу зенітників / Фото: ТСН

"Це повсякденне життя зенітників. Якщо обслуга натренована, має необхідну кількість пострілів, кожен знає, за що відповідає, хлопці знають що робити, і швидкість "шахедів" дозволяє вражати спокійно ці цілі", - каже командрир підрозділу.

Вночі на допомогу зенітникам приходять звичайні концертні прожектори. Вони дають потужний промінь, до яких долучаються лазерні приціли.

Вночі на допомогу зенітникам приходять концертні прожектори / Фото: ТСН

Вночі на допомогу зенітникам приходять звичайні концертні прожектори та лазери / Фото: ТСН

"Ми висвітлюємо. Коли "шахед" входить в зону, лазер вже нам дозволяє спіймати прожектором і відпрацювати — засвітити так званий "шахед" для того, аби далі відкрити вогонь і відпрацювати по вказаній цілі", - каже військовий Олександр Коломін.

Військовий Олександр Коломін / Фото: ТСН

Зенітні установки випускають у небо купу зарядів, ніби ставлять загороджувальний паркан для безпілотників та ракет.

"У нас вихід снаряду йде, закривається осколками небо, і ракети, "шахеди" пройти не можу вже, його обов'язково осколком зачепить і все", - пояснює командир установки Олег.

Командир установки Олег / Фото: ТСН

Хлопці працюють на гарматі поважного віку, але вона вдало вражала усі цілі, і не лише "шахедів", каже командир.

"Вона дуже зла гармата і досить таки ефективна. Припустимо, коли ми були у Херсоні, у Миколаєві, ми відпрацювали там дуже добре, було збито вертольоти Ка-52, була підсмажена "Сушка", - пригадує командир установки Олег.

Зенітники стріляють не лише з місця. Крупнокаліберні кулемети ставлять на пікапи і постійно рухаються по бездоріжжю, аби вполювати дрон, що міг випадково проскочити крізь загороджувальний вогонь. На тренуваннях набоїв не жалкують. Щоразу працюють так, ніби це бойове завдання, і від їхньої влучності залежать чиїсь життя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Успішна робота ППО! ТСН підглянула, як тренуються зенітники".

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