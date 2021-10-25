Як зміцнити імунітет і не хворіти восени: поради фахівців

Як зміцнити імунітет і не хворіти восени: поради фахівців

Лікарі кажуть, найкращий спосіб профілактики - вакцинація.

Лише міцний імунітет справді допомагає боротися з вірусами та бактеріями. Але зміцнити його можна тільки щоденною працею.

Про те, від яких звичок варто позбутися, а які, навпаки - запровадити - 25 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Лікарі кажуть, найкращий спосіб профілактики - вакцинація. Це не гарантує того, що ви не захворієте, але значно підвищує вірогідність того, що перебіг хвороби має бути значно легший.

Також дієтологиня радить в осінній період додавати до щоденного раціону ягоди, але без цукру.

"Цукор у надмірній кількості, у рідкому стані особливо – компоти, фреші, соки, чай з медом - знижує імунну систему, якщо людина починає вживати такі продукти часто. Оскільки цукор, все ці продукти - крім глюкози і фруктози нічого не містить", - зазначає дієтологиня Катерина Толстікова.

Якщо ж говорити про ідеальну тарілку, то вона має бути такою: де половина - це вуглеводи, порівну овочі та каші. Третина - жири, а це горіхи і сир. І п'ята частина - білки - тут або м'ясо, або риба.

Новини України: як зміцнити імунітет, аби не захворіти восени

На додаток до харчування - спорт, прогулянки і здоровий сон. Сімейна лікарка Вікторія пояснює - на імунну систему напряму впливає спосіб життя. І всі корисні звички - їй допоможуть, погані - як-от куріння чи алкоголь - навпаки, зроблять слабшою.

"І пам'ятаємо про гаджети, світло. За дві години до сну вже бажано уникати їхнє використання, приглушене світло, щоб організм уже готувався до сну", - радить сімейна лікарка Вікторія Клочан.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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