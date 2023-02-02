Як змінилась вартість одного "квадрата" житла: ціни у різних районах Києва

Експерт розповів, як змінились ціни на житло у столиці за майже рік повномасштабної війни.

За рік вартість квадратного метра житла на вторинному ринку Києва зросла від 46 700 грн до 49 880 грн, у середньому на 3 180 грн.

Як розповів сайту ТСН.ua ріелтор-практик, гендиректор ріелторського об’єднання "Простор" Сергій Курганов, існує методика по обґрунтуванню стартової ціни на нерухомість на вторинному ринку житла.

"Перед початком війни, за 2-3 дні, я робив аналітику по статистиці для клієнта. Зараз я порівняв ціни, які були у лютому 2022 і тепер. Можу сказати, що в доларовому еквіваленті ціни за "квадрат" залишилися майже на тому ж рівні. Але, враховуючи, що курс долара зріс майже вдвічі, то, відповідно, що у гривні квартири подорожчали – це факт. Наприклад, якщо трикімнатна квартира на Троєщині коштувала 100 тисяч доларів (2 млн 600 тис грн), то зараз ті ж 100 тисяч доларів, це вже 4 млн 100 тисяч гривень", - пояснює експерт.

Ціни за "квадрат" житла у різних районах Києва:

Деснянський — 40 287 грн

Дарницький — 45 220 грн

Святошинський — 45 649 грн

Дніпровський — 47 067 грн

Подільський — 47 483 грн

Оболонський — 49 624 грн

Солом’янський — 50 651 грн

Шевченківський — 57 153 грн

Голосіївський — 57 646 грн

Печерський — 80 014 грн.

Нагадаємо, експерт з нерухомості пояснив, як формується вартість квартир на вторинному ринку.

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