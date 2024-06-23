Як змінилася Одеса після початку повномасштабної війни: відомий скульптор розповів

Михайло Рева каже, що одесити вже звикли до війни та постійних обстрілів.

Після початку повномасштабної війни Одеса змінилася. У місті вже не так жартують і з більшою байдужістю ставляться до обстрілів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів відомий скульптор Михайло Рева, який там створив буквально усе вже у сучасному місті — від фонтану біля Воронцовського палацу до скульптур грецького парку.

“Народ намагається все одно виправити свою душевну рівновагу. Тому що багато хто стали пофігістами. Ти бачиш, воно літає… У мене дружина навіть, ми на дев’ятому поверсі живемо. Вона спочатку ховалася, бо ми нікуди піти не можемо. А потім до цього звикаєш. Але у нас є дивовижна кромка між землею і морем. Всі повзуть туди, щоб посидіти, трохи зарядити свої батарейки. Це дуже складно. Але не так, як хлопцям на фронті, їм ще важче”, — каже Михайло Рева.

За його словами, у місті вже не так жартують, як до повномасштабної війни.

“Одеса завжди була відкрита. Це таке місто, недарма “мама”, яка всіх збирає, обігріє, нагодує і першу чергу, потім під сонечком потримає. А зараз, звісно…” — розповів скульптор.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео РЕВА: Россияне прокляты на несколько поколений! Они сами себе сделали ад, в котором будут жить!

Читайте також: