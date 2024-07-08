Як змінились ВМС за роки війни: офіцер річкової флотилії відповів

Військово-морські сили ЗСУ до дня їхнього професійного свята запросили ТСН на тренування водосховищем Дніпра.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Команда ТСН вирушила разом із військовими ВМС на кораблі вздовж Дніпра. Таким чином відбуваються навчання у військових.

"Є екіпаж катеру, командир відділення, механік, рульовий і комендори - це стрільці кулеметники, є вогневі точки", - каже Віктор.

Українські військові під час навчань

Військові кажуть, що у них заплановані навчання, задача яких є відпрацювання окремих елементів і по маневруванню і по заподіянню висадкам ДРГ і встановлення контролю і безпеки.

"У Військово-морських сил такі навчання відбуваються щодня і от ми зараз вхопили той крихітний шматок перед навчаннями, поки катери вибудовуються, щоб мати можливість познімати, далі такої не буде Що буде далі - підлегедіти можна на сторінках військово морських сил у соцмережах", - йдеться у сюжеті ТСН.

Знешкоджувати ДРГ, працювати як ППО з води, вести бій і все потужніше топити російський флот. Військово-морські сили України за понад два роки повномасштабного вторгнення довели, що їм під силу відправити на дно Чорного моря крейсер "Москва", прибрати з російського флоту з три десятки великих кораблів та менші судна і катера. До того ж робити це мінами, ракетами чи морськими дронами - без власного потужного флоту.

Офіцер Михайло каже ще два роки в України подібної флотилії не було.

"Це допомога від наших партнерів, від країн НАТО, її стратегічних партнерів США Великої Британії та інших", - каже офіцер річкової флотилії Михайло Надточій.

Михайло Надточій

Михайло понад двадцять років працював у морі на великих суднах. З початком повномасштабного вторгнення служить у ВМС. І запевняє нас, попри чи завдяки війні, за ці два роки військо зміцніло як за попередніх десять

"Ми бачимо, як поступово демократичний світ нарощує поставки допомоги і це стосується не тільки кількості, а і якості, якщо демократичний світ був на початку війни дуже обережний з технологіями і обладнанням, то тепер надають все новіші і новіші зразки, і вірять в те що українці можуть застосувати це з топовою ефективністю", - каже він.

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