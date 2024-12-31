Як змінилися ціни на продукти за рік: порівнюємо ціни продуктового кошика

Передноворічна традиція ТСН, якій уже 8 років.
Щороку наша кореспондентка Наталя Нагорна порівнює ціни на продукти, купуючи один і той самий набір. Які зміни сталися, що дало найбільший приріст у ціні? Про все це — у її сюжеті.
Щороку ми перевіряємо ціни. 2024. І ми в супермаркеті, де порівняємо ціни на 5 продуктів.
Ми купляємо продукти в одному і тому ж супермаркеті наприкінці грудня восьмий рік поспіль. За цей час зникли одноразові пакети, ми пережили ковід і переживаємо повномасштабне вторгнення. А роки я сама розрізняю по кольору курток та волосся. Але давайте почнемо з продукта, який не змінився ззовні, але ціна коливалась — наче на біржі.
Цибуля ріпчаста жовта. Це єдиний продукт, який цього року не побив власний рекорд. Отже, кілограм цибулі нам обійдеться 14 гривень 89 копійок.
Найдешевше цибуля нам обійшлася у 2020-ому році — 4 гривні 39 копійок за кілограм. Найдорожче у 2022-ому — 28 гривень 39 копійок. Від минулого року кілограм здорожчав на гривню.
Щороку ми купуємо один і той самий сорт картоплі. Наш стандарт — це картопля біла мита. Для чистоти експерименту зважим без пакета. Пакет оплачу окремо. 55 гривень одна копійка.
На початку нашого експерименту цей сорт картоплі у супермаркеті був майже вдесятеро дешевшим. За ці 8 років картопля подешевшала у 2021 році і у 2022 втримала позиції. Минулого року ми заплатили 24 гривні 99 копійок. Цього року — вартість кілограму збільшилась вдвоє.
Колись ми купили цілу українську паляничку, і ось тепер за дві такі половинки заплатимо 53 гривні 98 копійок. Паляницю ми обрали тому що 8 років тому були упевнені, що цей сорт ніколи не зникне. За цей час вона тільки зростала у ціні і станом на тепер коштує вчетверо більше ніж коли ми починали наш експеримент.
Найдорожче у нашому кошику — це сало українське. У супермаркеті воно було завжди дорожче ніж на базарі. Ми стартували з 240 гривень за кілограм — тоді це було зі знижкою. Найбільше додало у вартості за час повномасштабної війни і за вісім років здорожчало більш як у двічі.
Наша традиційна пляшка молока 51 гривня 99 копійок. Перша пляшка коштувала без копійки 20 гривень. І за вісім років виросла у ціні більш як у два з половиною рази. Для чистоти експерименту ми не користуємося жодною знижкою і навіть пакети рахуємо окремо — і ось. У 2017-му ми не витратили і трьохсот гривень. Зараз віддали за наш кошик більш як 700 гривень.
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