Як змінилися ціни на продукти за рік: порівнюємо ціни продуктового кошика

Щороку наша кореспондентка Наталя Нагорна порівнює ціни на продукти, купуючи один і той самий набір. Які зміни сталися, що дало найбільший приріст у ціні? Про все це — у її сюжеті.

Щороку ми перевіряємо ціни. 2024. І ми в супермаркеті, де порівняємо ціни на 5 продуктів.



Ми купляємо продукти в одному і тому ж супермаркеті наприкінці грудня восьмий рік поспіль. За цей час зникли одноразові пакети, ми пережили ковід і переживаємо повномасштабне вторгнення. А роки я сама розрізняю по кольору курток та волосся. Але давайте почнемо з продукта, який не змінився ззовні, але ціна коливалась — наче на біржі.



Цибуля ріпчаста жовта. Це єдиний продукт, який цього року не побив власний рекорд. Отже, кілограм цибулі нам обійдеться 14 гривень 89 копійок.

Як змінилися ціни на продукти за рік / Скриншот із відео ТСН

Найдешевше цибуля нам обійшлася у 2020-ому році — 4 гривні 39 копійок за кілограм. Найдорожче у 2022-ому — 28 гривень 39 копійок. Від минулого року кілограм здорожчав на гривню.

Щороку ми купуємо один і той самий сорт картоплі. Наш стандарт — це картопля біла мита. Для чистоти експерименту зважим без пакета. Пакет оплачу окремо. 55 гривень одна копійка.

Як змінилися ціни на продукти за рік / Скриншот із відео ТСН

На початку нашого експерименту цей сорт картоплі у супермаркеті був майже вдесятеро дешевшим. За ці 8 років картопля подешевшала у 2021 році і у 2022 втримала позиції. Минулого року ми заплатили 24 гривні 99 копійок. Цього року — вартість кілограму збільшилась вдвоє.

Колись ми купили цілу українську паляничку, і ось тепер за дві такі половинки заплатимо 53 гривні 98 копійок. Паляницю ми обрали тому що 8 років тому були упевнені, що цей сорт ніколи не зникне. За цей час вона тільки зростала у ціні і станом на тепер коштує вчетверо більше ніж коли ми починали наш експеримент.

Найдорожче у нашому кошику — це сало українське. У супермаркеті воно було завжди дорожче ніж на базарі. Ми стартували з 240 гривень за кілограм — тоді це було зі знижкою. Найбільше додало у вартості за час повномасштабної війни і за вісім років здорожчало більш як у двічі.

Як змінилися ціни на продукти за рік / Скриншот із відео ТСН

Наша традиційна пляшка молока 51 гривня 99 копійок. Перша пляшка коштувала без копійки 20 гривень. І за вісім років виросла у ціні більш як у два з половиною рази. Для чистоти експерименту ми не користуємося жодною знижкою і навіть пакети рахуємо окремо — і ось. У 2017-му ми не витратили і трьохсот гривень. Зараз віддали за наш кошик більш як 700 гривень.

Як змінилися ціни на продукти за рік / Скриншот із відео ТСН

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