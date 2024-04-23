Як зміниться чисельність населення в Україні після війни: демографка шокувала прогнозом

Депопуляція в Україні розпочалася до війни. Війна ж тільки посилила ці виклики, які ми маємо. Скорочення чисельності населення після війни є практично неминучим.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова під час форуму “Демографічне майбутнє України”, передає ТСН.ua.

“Навіть якщо ми зможемо повернути левову частину наших зовнішніх мігрантів. Навіть якщо ми зможемо істотно знизити параметри смертності населення. Навіть якщо ми зможемо підвищити рівень народжуваності до середньоєвропейського, у що я особисто зовсім не вірю. У перші два вірю, а в третє — ні. То все одно депопуляція є неминучою”, — вважає демографка.

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Втім, за її словами, проблема демографічної резильєнтності — це не просто збереження чисельності населення. Це здатність населення України і української держави відповідати на демографічні виклики, які ставить світ перед Україною.

“Це означає, що ми, знаючи про скорочення чисельності населення, маємо дбати про покращення його якості, про підвищення рівня здоров'я, тривалості життя, рівня освіти, рівня економічної і трудової активності, про здатність населення надати допомогу родині таким чином, щоб вона могла реалізувати всі свої наміри щодо відтворення. Тобто це не стільки кількісні параметри, як якісні параметри, про що я хотіла щоб ми говорили”, — розповіла Елла Лібанова.

Нагадаємо, раніше Елла Лібнова дала прогноз про життя в Україні після війни. За її словами, бебі-буму після війни в Україні не буде і не всі жінки, які вимушено переселилися до Європи, повернуться.

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