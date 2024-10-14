Як зміниться мобілізація, якщо Путін "притягне" до нас армію з КНДР: експерт назвав сценарії

За словами експертів, Україна має бути готова до того, що путінська армія на якомусь з напрямків може підсилитися особовим складом з Північної Кореї.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський під час свого звернення повідомив таке: "Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією та такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передавання зброї. Це фактично про передавання людей з Північної Кореї до військових сил окупанта".

Детальніше ситуацію в коментарі для ТСН.ua роз’яснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Загалом інформацію про це ми чуємо майже від червня цього року", – пояснює Олександр Коваленко.

За його словами, тоді, в червні, повідомлялося про те, що до України можуть бути передислоковані інженерні бригади.

"В тому й річ, що говорять про північно-корейських військових. Але про яких саме? Це питання. Це будуть штурмовики? Артилеристи? Танкісти? Механізовані підрозділи? Повноцінні формування на рівні окремої мотострілецької бригади? Чи це буде інженерна бригада, яка займатиметься будівництвом фортифікацій, про що я говорив ще в червні? Але від червня південно-корейських інженерів у зоні бойових дій так і не спостерігається. Отже, я хотів би побачити якусь верифікацію", – каже Коваленко.

Експерт додає: "Якщо ми говоримо про, наприклад, штурмові підрозділи на рівні якоїсь окремої мотострілецької бригади, то це не просто піхота. Це ще й комплектація технікою. З Північної Кореї до Росії повинні були відправлятися ешелони не лише з людським ресурсом, а й і з технікою – танками, ББМ, артилерією. Цього не спостерігалося. Вони привезли, а потім почали комплектувати російською технікою? Це велика проблема, тому що в росіян у самих дефіцит комплектації технікою своїх підрозділів".

Але, за словами Коваленка, все набагато простіше з інженерними бригадами.

"Їм можна дати наказ ламаною корейською про мінування, розмінування, будувати фортифікаційні споруди. А от якщо говорити про штурмові підрозділи, то тут усе складніше – тут кожної хвилини треба узгоджувати дії. Взаємодія у штурмових підрозділах дуже важлива, тому у мене є сумніви щодо інформації про особовий склад з КНДР. Верифікувати ми зможемо, коли побачимо перших північно-корейських полонених або коли побачимо першу сотню-другу знищених північно-корейських військових десь під Покровськом, які перетворюватимуться на добриво для нашого чорнозема", – каже Коваленко.

За даними відкритих джерел, армія КНДР – це, ймовірно, близько мільйона осіб.

"Але мільйон вони не відправлять до України ми це повинні розуміти. Десь 10-20-30 тисяч – у таких межах, можливо. Але пересування такої кількості з Північної Кореї до Росії не спостерігалося. Ми живемо не за часів Середньовіччя, неможливо зробити передислокацію такої кількості людського ресурсу непомітним", – припускає експерт.

Олександр Коваленко не виключає, що на території Росії можуть перебувати інструктори та персонал, який обслуговує пускові установки KN-23 для балістичних ракет.

"Але поки що говорити про щось більше особисто я не можу", – резюмує аналітик.

Як вплине на мобілізацію

"Мобілізація в Україні як відбувається, так і триватиме. Якщо дійсно північно-корейські підрозділи будуть відправлені, то на якомусь з напрямків вони можуть підсилити російські окупаційні війська, і там буде складно. З цієї ситуації треба буде виходити. Але передусім рішення треба буде ухвалювати нашим міжнародним партнерам. Це вже зовсім інший формат війни. Це не війна один на один з військово-технічною підтримкою обох сторін іншими країнами. Це війна один проти двох, тобто використання кадрових військ Північної Кореї. Це участь Північної Кореї проти України", – каже Коваленко.

Навички південно-корейських солдатів

Про це Олександр Коваленко висловився так: "Досвіду бойових дій в особового складу з Північної Кореї немає. Це – м’ясний ресурс. Їхні фізичні параметри далекі від середньостатистичних європейських. Якщо ж говорити про інженерні війська, то у себе вони будують дійсно непогані фортифікаційні споруди".

Червоні лінії Путіна: постачання ракет КНДР для Кремля та дозвіл Україні на удари вглиб Росії

Раніше повідомлялося про те, як і де Росія може використовувати солдатів Кім Чен Ина.

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