Як зміниться погода до кінця лютого і яка область стане "центром холода" - свіжий прогноз

Починається новий робочий тиждень, проте понеділок не дуже порадує українців погодою.

Що прогнозують синоптики - в ексклюзиві ТСН.ua.

Понеділок, 17 лютого – стане найхолоднішим днем тижня. Вночі стовпчики термометра опустилися до -20 градусів морозу у деяких районах Івано-Франківської та Чернівецької областей, зокрема, у Карпатах, а також у частині Луганської області. Такі морози протримаються до ранку.

На решті території температура складатиме -16...-9 градусів. В цілому, синоптики прогнозують, що морози триматимуться до кінця лютого, тож чекати потепління не варто. Зокрема, про це в коментарі OBOZ.UA сказала і синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

Водночас, за її словами, від березня можна чекати всього, чого завгодно, бо це -перехідний місяць.

Інша синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що після 20 лютого морози дещо послабшають і буде певна зміна синоптичних процесів, можливо, на кілька градусів вищі показники. Але зазначає, що робити точний прогноз поки що складно, адже процеси можуть перебудуватися по-іншому.

Тим часом узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що лютий буде не зимовим, а весняним на Закарпатті, теплим на заході і півдні України та доволі суворим на Сумщині і в східних областях.

Закарпатська область, яку з півночі та сходу захищають гори, не відчує холодного подиху арктичних мас повітря. У лютому денна температура коливатиметься тут від +3 до +7 градусів тепла, вночі під час прояснень можливі морози до -2 градусів. Прогнозується багато сонячних днів, але під кінець лютого задощить. Утім, температура залишиться теплою, +6...+8 градусів.

В інших західних областях – це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька – зима завершиться дощами з мокрим снігом.

У північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська – лютий розпочався з невеликого "плюса", але вже згодом температура змінилася на від’ємну: вдень 0-2 градуси морозу, вночі до -4.

Найтепліше буде на Волині, яку денні морози залишили після 10 лютого, а ось найхолодніше – на Сумщині. В цій області морози затримаються до 18-20 лютого, вдень прогнозується від 0 до мінус 4 градусів, уночі до -8.

Друга половина місяця буде "мокрою" в усіх областях: майже щодня можливий дощ зі снігом, але значних снігопадів синоптики не очікують.

У центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – погода протягом місяця прогнозується навіть холоднішою, ніж у північних. Центром холоду буде Полтавщина: весь місяць не вище +2 градуси вдень і -3 градуси вночі, а за прояснень – до -8 морозу. Також регіон накриють опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

У трьох східних областях – це Харківська, Донецька й Луганська – весь лютий буде зимно, але сонячно, прогнозується багато погожих днів. Температура триматиметься від 0 до +2 градусів удень і від -4 до -8 градусів – вночі.

На півдні країни – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим – погода покращиться, опади припиняться, хмари розійдуться, вигляне сонце. Але не потеплішає: як було +3-4 градуси вдень, так і залишиться. Вночі стане навіть холодніше, ніж було, бо "ковдра" з хмар уже не захищатиме землю. Нічні морози сягнуть 3-4 градусів, а в Запорізькій області навіть -6 градусів.

Холоди підуть з півдня України лише під кінець лютого, температура поступово підвищиться до +4-5 градусів. Але разом з теплом повернуться і дощі з мокрим снігом, тобто сказати, що вже пахне весною, не вийде.

Раніше синоптики повідомили, якою буде весна. Чи варто очікувати вже очікувати теплу погоду - читайте у новині.

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