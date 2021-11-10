Як змінився перебіг коронавірусу в Україні і чим небезпечний новий "Дельта"-штам

Як змінився перебіг коронавірусу в Україні і чим небезпечний новий "Дельта"-штам

У хворих бувають "незрозумілі стрибки температури", а ускладнення можуть з'явитися вже на 6-8 день, каже лікар Жиравецький.

З появою нового мутованого штаму коронавірусу "Дельта", перебіг COVID-19 пришвидшився і ускладнення почали з'являтися набагато швидше, на 6-8 день хвороби. Деякі з пацієнтів вже на 8 день ризикують опинитися в реанімації.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

Також новим проявом мутованого COVID-штаму "Дельта" є "незрозумілі стрибки температури", каже медик.

За його словами, деякі пацієнти у перші 3 дні мають підвищену температуру, далі вона зникає, або взагалі спадає до 36-35,8 градусів. Після цього температура може піднятися до 37-37,1 градусів, а в декого, гарячка може стрибнути і до 38°. Це відбувається на 6-7 день захворювання.

Така температура тіла - 38 градусів на 6-7 день хвороби - це поганий симптом, каже медик. Її необхідно контролювати і "більш серйозно ставитись до недуги", адже це може свідчити про сильне запалення в організмі.

За словами Тараса Жиравецького, раніше медики не розуміли, чому у хворих з 6-7 дня різко підвищувалася температура, але згодом з'ясували причину.

"Основним симптомом, який нас насторожував, це було підняття температури з 6-7 дня захворювання. Ми зрозуміли, що це стається не через вірус, а з іншої причини, найчастіше - приєднання бактеріальної інфекції", - каже медик.

Аби вчасно виявити початок запалення, медик радить здати аналізи.

"Єдиним шансом спіймати цей момент - на 6-7 день зробити аналіз на с-реактивний білок (CRP) і згодом повторити його через 2-3 дні. Таким чином ми можемо спробувати спіймати момент початку сильного запалення, яке потребує госпіталізації і потужного лікування", - каже лікар.

Тарас Жиравецький радить під час перших симптомів хвороби не зволікати, а звернутись до сімейного лікаря і здати експрес-тест на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Новини світу: британські науковці тестують вакцину-спрей від коронавірусу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання