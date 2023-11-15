Як змінився рівень зарплат в Україні на другий рік війни, де платять найбільше і чого очікувати далі

Через дефіцит робочої сили в Україні зростають зарплати.
Одночасно з підвищенням цін в Україні зростає заробітна плата. Якою наразі є середня зарплата в Україні, де платять найбільше, як відрізняється ситуація в регіонах і чого очікувати наступного року, з'ясовував ТСН.ua.
Яка середня зарплата в Україні
В НБУ повідомляли, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.
За інформацією Держстату, у II кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні становив 17 176 грн. Це на 25,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Що буде 2024-го
В Україні мінімальну зарплату 2024-го підвищать двічі: у січні та квітні. Після двох підвищень мінімалка збільшиться з 6700 до 8000 грн.
За даними уряду, 2024 року рівень реальних зарплат українців буде на рівні 21 809 гривень, а з урахуванням інфляційних процесів зросте на 8,5% (раніше очікувалося зростання на 6,0%). Такий прогноз Кабмін вніс до державного бюджету на наступний рік.
Як ідеться в дослідженні від Європейської Бізнес-Асоціації в партнерстві з експерткою з аналітики ринку праці Тетяною Пашкіною, більшість українських роботодавців планують в наступному році збільшувати зарплати та кількість працівників.
Так, 65% бізнесів планують відкриватись вакансії 2024 року. 93% учасників дослідження підтвердили, що в їхніх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати.
Де і кому платять найбільше
Як пише Держстат, найбільше зростання зарплат відбулося в таких сферах:
- інформація та телекомунікації - на 30,1% — до 36 604 гривень;
- фінансова та страхова діяльність - на 34,7% — до 32 801 гривні;
- професійна, наукова й технічна діяльність - на 21,4% — до 22 871 гривні;
- державне управління та оборона - на 13,3% — до 21 929 гривень.
У галузі освіти середні зарплати за рік зросли на 9,4% — до 13 027 гривень, а в галузі охорони здоров’я на 9,2% — до 14 882 гривень.
У працівників промисловості зарплати зросли на 26,2% — до 17 876 гривень, а у сільському господарстві на 17,8% — до 14 232 гривні. Хоча є в агросекторі і вакансії, за які обіцяють платити навіть 90 тис. грн. Наприклад, середня заробітна плата (за інформацією Agrohub):
- головного агронома — близько 90 тис. гривень;
- провідного — 50 тис. гривень;
- рядового агронома — до 30 тис. гривень.
Традиційно рейтинг найбільш оплачуваних фахів очолюють програмісти та працівники сфери ІТ. Програмісти, які знають мову програмування Golang, в середньому можуть отримувати 90 тис. грн.
Також у списку:
- топменеджери високої ланки і менеджери по продажу
- оператори БПЛА та військовослужбовці (від 20 000 до 75 000 грн).
Зауважимо, що вакансії пілотів та інженерів дронів розміщують як приватні компанії (військові стартапи, компанії, що проєктують дрони), так і військові бригади ЗСУ.
Представники будівельної сфери також мають великий потенціал, зважаючи на необхідність відбудови деокупованих і навіть тилових міст, які постраждали від російських обстрілів. За даними OLX Робота, зарплата працівників цієї галузі зросла на 27% та становить 55 203 грн.
Через пошкодження внаслідок масованих російських обстрілів об'єктів енергетики, можна очікувати зростання зарплати електриків та електротехніків.
Які професії найбільш затребувані
Український сайт працевлаштування Work.ua подає топ-10 найпопулярніших вакансій, які користуються попитом у роботодаців. Серед них: продавець-консультант, менеджер із продажу, водій, кухар, адміністратор та касир.
Ситуація у регіонах
Минулого місяця найбільше зарплати зросли у Львівській (+500 грн до 18 000 грн), Дніпропетровській (+500 грн до 17 500 грн) та Одеській (+350 грн до 17 850 грн) областях.
У списку міст-лідерів за найбільшими середніми заробітками опинились Київ (21 000), Львів (19 0000), Ужгород, Дніпро та Одеса (по 18 000 грн).
Проблеми на ринку праці України (за матеріалами Еba)
- дефіцит талантів;
- мобілізація;
- бажання працювати віддалено;
- відтік кваліфікованих кадрів за кордон;
- вигорання і втома співробітників;
- український бізнес продовжує працювати в “сірому” або “чорному” полі, що не дуже приваблює повернення населення, яке виїхало;
- диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу;
- низький рівень заробітної плати;
- брак фахівців зі знанням англійської мови;
- з боку HR-відділів: ейджизм та упередженість щодо гендерних ролей;
- офіційне працевлаштування військовозобов’язаних (через ризик бути мобілізованим).