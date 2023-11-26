Як зміняться ціни на оренду житла в Україні в 2024 році: прогноз експерта з нерухомості

Рієлтор пояснив, від чого залежатиме ціна.
До весни 2024 року якихось кардинальних змін на ринку оренди не очікується. Ціни будуть триматися на такому рівні і можуть незначно коливатися в межах 5%. А вже навесні можливе чергове сезонне зростання.
Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта.
“Для цього є певні передумови. Люди повертаються, працевлаштовуються, мають можливість орендувати. Столиця завжди була таким мегаполісом, а причини не їхати зараз немає”, — каже Юрій Піта.
На ціну, за його словами, здебільшого впливає попит. Якщо житло здається за один-два дні, це каже про те, що він дуже активний, і ціна буде зростати. Ще один чинник — безпекова ситуація в місті, регіоні.
“Так, ми чуємо про можливі блекаути, обстріли. Але це більше буде впливати на смаки і вибір орендарів. Якщо буде дуже важко, будуть обирати поверхи нижче, газифікація щоб була. Те, що ми спостерігали в минулому році. Зараз такого попиту немає. Восени людини орендували і на 10, 13, 18 поверхах”, — розповів Юрій Піта.
Експерт з нерухомості каже, що сьогодні ситуація на ринку оренди стабільна, з перспективами зросту цін. За словами Юрія Піти, зимою попит менший, бо переїжджати не так комфортно. Водночас можна знайти гарну квартиру за меншою ціною.
“Якщо є бажання знайти щось цікавіше і за ті ж гроші, то можна спробувати”, — розповів Юрій Піта.
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