Як зміняться ціни на продукти через зростання тарифів на електроенергію

Ціни на продукти в Україні знову зростуть. Зокрема, вже зовсім скоро більше доведеться платити за хліб.

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Аграрії прогнозують зростання цін на свою продукцію через здорожчання бензину. Зокрема, новий стрибок цін не виключив заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телеканалу "Ми Україна" в рамках телемарафону "Єдині новини".

А все тому, що Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне.

Як пояснив виданню "Фокус" заступник директора науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев, Україна має зобов'язання, зумовлені підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС, і відповідно до них акцизи, зокрема, на нафтопродукти, мають бути приведені до мінімального рівня, дозволеного в ЄС.

Утім, підвищення податків запроваджено і з метою наповнення бюджету оборони. Тож, акцизи зростуть, однак не влітку, а від 1 вересня 2024 року, залежно від виду пального.

Як зауважують експерти, ціни на українських АЗС впродовж року можуть зрости на орієнтовно 1,5-2 грн за літр: бензин — до 57 грн за літр, а дизельне пальне — до 55 грн за літр. Перший етап підвищення цін на пальне припаде саме на початок жнив. І це матиме наслідки для аграріїв, які не можуть зробити запас, бо, зокрема, склади пального можуть стати ціллю для російських ударів, повідомив заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

В Україні різко здорожчає популярний продукт. Зокрема, зросте ціна на хліб. Підвищити вартість буханця диктують нинішні умови, кажуть виробники.

Ціна хліба зросте на всіх заводах. І причина цьому не лише зростання вартості основного складника – борошна. Серед аргументів у хлібопекарів - перебої зі світлом та брак персоналу. Тому вартість буханця оцінюють на 30% більше.

Однак здорожчання торкнеться не лише буханця, а й значної частини продуктів. За прогнозами Forbes, постійні відключення електроенергії призведуть до стрімкого росту цін на харчові продукти у найближчі місяці. Найбільше здорожчають молочні продукти, зберігання яких вимагає безперебійного електропостачання.

Найбільші мережі супермаркетів в Україні вже анонсували невтішні зміни. Зокрема, у червні-липні в АТБ піднімуться ціни на рибні консерви, соняшникову олію та майонез.

Причинами росту цін на продукти на 5-15% називають не тільки нестабільне електропостачання, а й девальвацію гривні та здорожчання логістики.

У мережі "Aшан" вже здорожчали хліб та цукор через зупинку деяких виробництв, які вирішили почекати на стабілізацію ситуації в енергетиці. Супермаркети "Сільпо" та "Фора" поки що не повідомляли про зростання цін, але зменшили асортимент швидкопсувних товарів. Також відомо, що магазини вже мають перебої у постачанні локальних продуктів від невеликих підприємств, які не мають генераторів.

А тим часом видання Financial Times назвало незамінний продукт, ціни на який досягли максимуму. Йдеться про оливкову олію. Значне зростання ціни спричинило зміни поведінки споживачів та перехід на товари-замінники. Продажі оливкової олії почали згортатися навіть в країнах Середземномор'я, де цей інгредієнт є обов'язковим для приготування більшості страв.

За останні два сезони в усьому світі було виготовлено 2,4 млн тонн оливкової олії, що значно менше середнього попиту на цей продукт у розмірі 3,2 млн тонн. За даними виробників, вперше спостерігається спад виробництва два роки поспіль. Частково на вартість оливкової олії вплинули запроваджені деякими країнами заборони на експорт цього продукту, як це, наприклад, реалізовано в Туреччині, а також у Сирії та Марокко. В більшості країн Європи вартість оливкової олії в річному вимірі зросла приблизно на 45-60% залежно від країни.

Дефіцит продукту та висока вартість спричинили скорочення споживання в значних обсягах навіть в тих країнах, де використання оливкової олії є традиційним, а її вирощування та виготовлення однією з основ економіки. В Іспанії від початку року споживачі придбали на 22% менше оливкової олії, ніж минулого року.

Водночас вартість $8 за літр є найвищою, яку може сприйняти ринок, тому здорожчання улюбленого кулінарного інгредієнту надалі не передбачається.

Нагадаємо, за даними опублікованого звіту Держстату станом на червень 2024 року зросли ціни на такі основні позиції, як продукти харчування, а саме фрукти (10,4%), овочі (1,3%), риба та морепродукти (0,9%), цукор (0,6%), хліб (0,7%).

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