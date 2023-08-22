Як змінювалися витрати України на армію за роки війни: від 2014 року до сьогодні (інфографіка)

Від 2014 до 2020 року витрати на українське військо зростали, а от 2021 року – впали.

Скільки грошей на армію витратила Україна від початку 2014 року та як змінювалися витрати держави на військо – розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Про це Коваленко повідомив у коментарі для ТСН.ua.

Як Україна змінювала витрати на свою оборону

Військово-політичний оглядач розповів, що 2014 року сума, яку Україна витратила на оборону, становила приблизно 1 млрд 370 млн дол. За тодішнім курсом валют це дорівнює приблизно 15 млрд грн.

2015 року – понад 1 млрд 910 млн дол. (за тодішнім курсом – понад 40 млрд грн);

2016 року – 2 млрд 110 млн дол.;

2017 року – 2 млрд 650 млн дол.;

2018 року – 3 млрд 200 млн дол.;

2019 року – понад 4 млрд дол.;

2020 року – понад 5 млрд 200 млн дол.

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Коваленко звернув увагу, що 2021 року витрати на українську армію були знижені та становили 4 млрд 500 млн дол.

А вже за підрахунками 2022 року, у період повномасштабної війни, витрати України на військо становили понад 8 млрд 300 млн дол.

Як змінювалися витрати на ЗСУ від 2014 року / колаж ТСН.ua

Витрати на армію 2023 року

"Якоїсь конкретної інформації щодо витрат у 2023 році поки немає, але з урахуванням підтримки нас міжнародними партнерами та різноманітними програмами, орієнтовно у 2023 році загальні витрати на Сили оборони України можуть перевищити 30 мільярдів доларів", – припустив військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, на початку серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що витрати держави на війну та підтримку ЗСУ становлять близько 2 трлн грн на рік.

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