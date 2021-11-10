Як знайти свою "роботу мрії" та чому звільняються українці: поради рекрутерів та психологів

Як знайти свою "роботу мрії" та чому звільняються українці: поради рекрутерів та психологів

Наині в Україні до 150 тисяч вакансій.

Українці дедалі частіше наважуються змінювати свою зайнятість, у пошуках "роботи мрії", як би це фантастично не звучало. І справа тут не лише в грошах та стабільності. Важливий ще комфорт на робочому місці.

Про це 10 листопада ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Комфорт на роботі

Головне – щоб не йти на роботу мов на каторгу, пояснює керівник компанії з набору персоналу Катерина Вольська.

"Я за те, щоб завжди прислуховуватися до себе. Головне насправді дати собі відповідь, що дійсно хочеться, чим займатися, який би вигляд мав твій робочий день, якого б ти менеджера хотів бачити поряд. Це більш важливо, ніж те, що ти робиш насправді", - каже Катерина Вольська.

Звісно, вакансію офісного працівника в столиці, і вантажника десь у райцентрі не порівняти. Але і там, і там - умови праці, колеги чи графік - мають щонайменше задовольняти.

Робота мрії: чим, крім грошей, приваблює українців та як знайти свою

Як часто змінювати роботу

Є версії, що варто змінювати роботу кожні три-чотири роки, аби бути щасливим. Або перед тим, як влаштовуватися - виписати позитивні та негативні речі на папірці, а тоді визначатися.

Подібних варіантів, як вибрати роботу - безліч. І соцоціологи та психологи постійно сперечаються, який кращий. Але в одному таки сходяться: пошук роботи мрії - це нормально.

Підготовка до зміни роботи

Чи не найперше, що радять фахівці, - до зміни роботи підготуватися. А не різко кинути одну, не знаючи нічого про іншу.

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"Можемо говорити не просто про роботу мрії. А уміння обирати її для себе. Тобто уважно слухати рекрутерів і роботодавців, які пропонують тобі роботу. Уважно розуміти, а що саме ти хочеш виконувати, яку рутинну діяльність кожного дня", - говорить корпоративна психологиня Віра Романова.

Якщо працюєте у великій компанії й надумали йти, варто спробувати дізнатися, чи можете реалізувати себе без звільнення, в іншому відділі. А якщо таки - ні, на ринку праці сьогодні близько 150 тисяч вакансій.

І коли ще років сім тому здебільшого часто змінювала роботу молодь, а старші люди засиджувалися на одному місці довше, то нині тенденція змінилася, кажуть фахівці. Вік значення не має, а от досвід, навички та наполегливість навпаки – перевага.

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