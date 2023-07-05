Як ЗСУ на Донбасі насилають на росіян "небесну кару": фото, відео

Військові на Донбасі показали, як карають окупантів за вторгнення до України і насилають на них "небесну кару".

На Донеччині тривають важкі бойові дії. Лише за останню добу російські злочинці завдали ракетного удару по Дружківці, Костянтинівці та Часовому Яру. Однак наші військові не спускають це окупантам з рук - їм одразу прилітає "небесна кара".

Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розповіла, як ЗСУ б'ють по ворогах.

Українські артилеристи відповідають ворогу на обстріли "небесною карою" – так називають себе бійці 24-ї бригади, які прикривають Торецьк. На Бахмутському напрямку ворога додатково карають і аеророзвідники 80-ї бригади, коригуючи артилерію та скидаючи на ворога боєприпаси з дронів.

Кореспондентка розповідає, що найчастіше війну уявляють, як безкінечні посадки, де виникає ілюзія, що військові сховалися під зеленню дерев, і ворог їх не бачить. Дійсно, завдавати ударів доводиться із закритих позицій, так безпечніше для екіпажу, однак ворог часом дістає і там.

Екіпаж бійців 24-ї бригади назвав себе поетично – "Небесна кара". Один з військових — Ярослав — пояснює, що вони — королівська піхота 24 бригади, а навколо – терикони Торецька та Горлівки. Саме через такий ландшафт місцевості просуватися вперед складно.

Артилеристам теж нелегко, адже якщо весь час стріляти з однієї позиції, ворог точно помітить навіть під маскувальними сітками та еленими гілками.

Над технікою ЗСУ натягують сітку, аби хоч якось замаскуватися і захистити людей / Фото: ТСН

"Тільки починаємо робити постріл — по наших позиціях теж відповідь (від окупантів - ред.) летить. Від 152 мм калібру не врятує [маскувальна] сітка", - каже один з військових.

Начальник артилерії у своїх бійцях впевнений: "Ми як не з першого, то другого, третього снаряда влучимо".

ЗСУ влучно б'ють по окупантах на Донбасі / Фото: ТСН

Результат роботи бійців львівської 24-ої бригади одразу видно на відео, адже аеророзвідка завжди поруч. Влад, Сергій та Дмитро з 80-ої десантно-штурмової бригади бачать зі своїх дронів-мавіків, як ворог намагається провести ротацію. Це дійство військові називають "каруселька".

Українські аеророзвідники постійно слідкують за окупантами з неба / Фото: ТСН

У аеророзвідників – своя "каруселька". Дрони постійно мають бути в небі, тому щойно один квадрокоптер сідає, йому на зміну вилітає наступний. Заряджаються безкінечні батарейки.

Військові кажуть, коли окупанти бачать українські "пташки", то "як щурі ховаються по норах". З дронів видно, як сильно поранена обстрілами земля навколо — все зелене в дірочку.

Вся земля на донбасі всіяна слідами від обстрілів / Фото: ТСН

Десантники розповідають, що знищувати піхоту ворога з дронів іноді краще, ніж витрачати на це снаряди і працювати по координатах. З безпілотника можна бачити ціль і одразу — результат влучання.

Яка ситуація на фронті 5 липня

У Генштабі повідомили, що ЗСУ 5 липня ведуть наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському, Бердянському напрямках і мають успіх у районі села Клищіївка Бахмутського району.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр інформувала також про просування ЗСУ по південному флангу довкола Бахмута. Там відбувається просування щодня навіть попри те, що ворог намагається дуже протистояти.

Напередодні Сили оборони України також підтвердили, що мають просування на Таврійському напрямку, де вибили ворога із низки позицій. Російські загарбники втратили там близько трьох рот і 36 одиниць техніки.

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