Як ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе знищують російську техніку і чому виникають проблеми

Українські пілоти дронів-камікадзе успішно знищують на фронті ворожу техніку та живу силу окупантів. Часто вони змушені працювати під ворожими обстрілами, проте їхні зусилля неабияк допомагають на фронті, зокрема на Донецькому напрямку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Як працюють пілоти дронів на фронті

Ударний підрозділ БПЛА 57-ї бригади зазвичай виходить на завдання рано-вранці. Працюють вони на гарячих точках, зокрема і Бахмутському напрямку, під обстрілами окупантів.

"Тут росіяни застосовують усе можливе озброєння. Але серед нього ворожі літаки пілотам наших дронів - на руку. Коли окупанти відправляють свою авіацію - ненадовго виключають систему радіоелектронної боротьби", - каже кореспондент ТСН Іван Петричак.

Трьом пілотам дронів, з якими поспілкувалась ТСН, по 23 роки. Кожен з них має свою зону відповідальності. Військові показали, як їм вдалось знищити дороговартісний комплекс дистанційного спостереження “Муром-М". Проте кажуть, що на цьому не зупинятимуться, а інколи ще і доводиться конкурувати з артилеристами за "жирними цілями".

Робота українського дрона / Фото: ТСН

Коли виникають проблеми

Як зазначають військові не завжди все так просто. Бо, щоб дрон таки доніс вибухівку до цілі - треба оминати вороже радіоподавлення.

Пілот ударної групи БПЛА 57-ї бригади ЗСУ Олександр каже, іноді, щоб уразити ціль потрібно до 10 дронів, вартість одного 500 доларів.

"На одне гарне попадання йде до десяти дронів, буває. І це статистика не тільки наша, це в цілому так, з ким би я не спілкувався, у всіх так. Ну от і порахуйте, один дрон 500 баксів. Але це дешевше ніж артою стріляти", - зазначає Олександр.

Український дрон / Фото: ТСН

Цього разу на окупантів хлопці випустили 5-дронів. На поповнення арсеналу ударний підрозділ БПЛА 57-ї бригади постійно збирає донати.

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Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Андрій Шишук заявивив, що безпілотники можуть вирішити фінал війни.

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