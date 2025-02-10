Як зупинити просування Росії на фронті: військовий назвав рішення

Головний сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Ігор Руляк розповів, як Україні стабілізувати лінію фронту і зупинити просування росіян, щоб говорити про початок переговорів.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин він висловив думку, що українській армії потрібно більше людей. Втім цього буде недостатньо.

“Якщо більше людей, нам треба більше обмундирування, щоби цих людей одягнути. Нам треба більше інструкторів, щоб цих людей навчити воювати. Більше техніки, щоб підтримати вогнем людей, які там будуть. Все це ведеться знову якимось математичним розрахунком”, – каже військовий.

Аліна Туришин і Ігор Руляк / Скриншот із відео TSN.ua

За його словами, щоб стабілізувати фронт одних знань та бажання недостатньо.

“Ми можемо перебільшувати до нескінченності. Візьмемо 100 найсміливіших людей на Землі і пустимо по них 100 крилатих авіаційних бомб вагою по тонні. Якби ми воювали 100 на 100, ми могли б про щось говорити. Тому однієї сміливості точно не вистачить. Потрібні грамотні управлінці, грамотні логісти, нам потрібно більше техніки, більше людей, які навчатимуть людей користуватися цією технікою, нам треба людей, які навчатимуть людей воювати”, – розповів Ігор Руляк.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Легендарна 126-та бригада форсувала Дніпро! ВПЕРШЕ! НЕЙМОВІРНІ ПОДРОБИЦІ, ВІД ЯКИХ ПЕРЕХОПЛЮЄ ДУХ!

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