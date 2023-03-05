Як звільнити Крим: генерал зі США вказав на твердість влади та завдання для ЗСУ

Для деокупації Криму Україні необхідно зробити півострів неможливим для перебування там російських військ настільки, щоб вони самі залишили його.

Про це в інтерв’ю журналісту "1+1" Андрію Цаплієнку розповів колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

Водночас він вказав на важливі політичні моменти в контексті звільнення українського півострова.

"По-перше, Захід має погодитись, що Крим – це вирішальний момент у війні, і що він має бути звільнений. Це не є предметом переговорів. Це означає, що Франція, Німеччина, Британія, Штати, інші країни мають не тиснути на Київ мовляв "залиште його росіянам заради миру". Це катастрофа! Тому що, повірте мені, Україна не зможе відновитися, якщо світ знатиме, що Росія проведе нову атаку через два-три роки. Тому що інвестори знатимуть, що втратять тут, бо Росія знову почне атакувати", – пояснив Годжес.

"Тому уряд у Києві має бути твердим, щоб переконати союзників, що Крим – це вирішальний момент", – наголосив він.

Щодо завдання для української армії задля звільнення півострова, то американський генерал зауважив – якби Україна мала далекобійні ракети ATACMS, то могла б уже зараз регулярно завдавати ударів по ворогу в Севастополі.

"Але ми говоримо не про ATACMS. Ми говоримо про те, як зробити Крим неможливим для перебування російських військ настільки, щоб вони пішли звідти. Тут варто думати в контексті фаз операції, щоб вже в найближчі два-три місяці росіяни не змогли відновити Керченський міст. І робіть те, що ви робите, – мости в Мелітополі та інші мости дорогою, щоб росіяни не могли рухатись. Починайте ізолювати Крим", – порадив екскомандувач військ США.

Чому звільнення Криму покладе край війні

Він також відповів на запитання, чому вважає, що звільнення Криму покладе край війні, адже в РФ є ракети, здатні завдати ударів по Україні з відстані в кілька тисяч кілометрів.

"Так, вони в них є і вони їх матимуть. Взяття Криму не змусить їх зникнути. Але дві важливі речі відбудуться. По-перше, втрата Криму призведе до докорінних змін на російському боці. Я маю на увазі, навіть зараз є великий конфлікт між Пригожиним, Шойгу, Кадировим. Ці хлопці ненавидять один одного. Отже, уявіть, яким буде результат втрати Криму, до чого він призведе на їхньому боці", – зауважив Годжес.

По-друге, додав він, запаси високоточної зброї в РФ зараз дуже обмежені.

"Вони зараз буквально змушені розбирати пральні машини і робити з них ракети. На цьому тлі втрата Криму ускладнить підтримку Росії з боку Китаю та Ірану. Після втрати Криму в них буде менше ентузіазму стосовно Донецька та Луганська, наприклад. Це буде стратегічним результатом", – переконаний генерал-лейтенант.

Нагадаємо, на думку військового експерта Романа Світана, для звільнення Криму військовим шляхом потрібні далекобійні ракети для знищення Керченського мосту, якісна авіація НАТО. Тоді виснаження ворога на півострові буде лише питанням часу.

Ще один військовий експерт Олег Жданов пояснив, що вислови, які почали лунати на Заході щодо ціни, яку начебто заплатить Україна за повернення Криму, є справою рук РФ. Вона витягує на інформаційну поверхню корумпованих європейських чиновників, ЗМІ, на яких має компромат. Росії ж потрібна пауза на фронті, адже в іншому разі її армія "почне "схлопуватися".

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський чітко назвав звільнення Криму “логічною крапкою” на претензіях Кремля.

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